F1: Relembre quando a McLaren 'rompeu' o contrato de Hamilton

O inglês Lewis Hamilton relembrou em entrevista um dos momentos mais difíceis de sua carreira: o dia em que seu contrato com a McLaren quase foi encerrado em definitivo antes de chegar à GP2.

O agora heptacampeão de Fórmula 1 abordou Ron Dennis, gerente da lendária equipe inglesa, aos 10 anos de idade em 1995, antes de ingressar no Programa de Jovens Pilotos da McLaren em 1998, graças ao seu sucesso no kart.

Então ele continuou a se destacar: terceiro na Fórmula Renault do Reino Unido em 2002, campeão no ano seguinte, depois em quinto na Fórmula 3 Europeia em 2004. Mas a trajetória poderia ter terminado neste momento.

"As pessoas podem não saber, mas meu contrato com a McLaren foi rompido [no final de 2004] e tive que arrecadar dinheiro com os patrocinadores para as duas últimas corridas da temporada", disse Hamilton em entrevista ao site oficial da F1 após seu sétimo título mundial.

"Foi um período muito, muito difícil na minha carreira. Acho que antes queria ir para a GP2. Eu estava com pressa, ligava todos os dias 'Quando poderei entrar na Fórmula 1?', Mesmo quando estava na Fórmula Renault."

"Tivemos uma grande discussão", lembra Martin Whitmarsh, então CEO da McLaren Racing, conforme relatado pela BBC. "Fui acusado de arruinar sua carreira por mantê-lo na Fórmula 3. Nesse momento, Lewis estava começando a se destacar e seu pai sondava outras opções. No final, acabei rompendo o seu contrato."

"Eu os liberei. Disse, 'Não quero você aqui sob coação. Queremos trabalhar com você. Isso [ficar no F3] é o que eu realmente quero que você faça'. Após cerca de seis semanas, Lewis me ligou e voltamos atrás. Olhando para ele agora, acho que eu poderia ter sido a pessoa que rescindiu o contrato de Lewis Hamilton para ele não voltar mais. Tive muita sorte."

No entanto, os eventos subsequentes não provaram que Whitmarsh estava errado com os títulos consecutivos da Fórmula 3 Europeia de Hamilton - 15 vitórias em 20 corridas - e depois na categoria “de acesso” para a Fórmula 1.

"Comecei a temporada de 2006 na GP2 e sabia que estava prestes a chegar à Fórmula 1", continua Hamilton. "Eu sabia que os chefes estariam olhando, especialmente meu chefe, especialmente Ron [Dennis]."

“A pressão que eu coloquei sobre mim mesmo ... Na maioria dos campeonatos que fiz, eles me disseram 'Estamos fazendo dois anos na Fórmula Renault, dois anos na Fórmula 3, dois anos na GP2. Um ano para aprender, um ano para ganhar. E se você não vencer no segundo ano, não tem talento para isso. 'Mas lembro-me de ter pensado naquele ano:' Se eu ganhar no primeiro ano, talvez eles me dêem a oportunidade de guiar na Fórmula 1 ano que vem. 'Eu coloquei uma pressão incrível sobre mim mesmo. "

Há uma corrida que permanecerá na memória na temporada de 2006 de Hamilton: a corrida Sprint em Istambul, onde ele rodou na segunda volta e ainda assim saiu do 17º para o segundo lugar em um momento em que não existia DRS.

“Tive aquele rodada, ainda lembro o que senti. Não desisti, ataquei como nunca e terminei em segundo, que momento! Foi um dos momentos-chave da minha carreira, não dá para negar”, finalizou o piloto.

