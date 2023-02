VÍDEO: Alfa Romeo vai à pista com carro de 2023 pela primeira vez

Carregar reprodutor de áudio

O novo Alfa Romeo C43, modelo para temporada 2023 da Fórmula 1, foi para pista pela primeira vez nesta sexta-feira, no shakedown da equipe em Barcelona, e apareceu sem o piso serrilhado que foi possível ver nas renderizações de lançamento no começo da semana.

Valtteri Bottas deu ao carro sua primeira quilometragem em um dia de filmagem no local do GP da Espanha, com Zhou Guanyu programado para experimentá-lo à tarde. Foi a primeira aparição do carro real, visto anteriormente apenas na forma de show car e em renderizações. A equipe suíça prestou atenção especial à traseira do carro, que tem uma nova caixa de câmbio, suspensão traseira e layout de refrigeração muito diferentes em comparação com o C42.

No entanto, o foco principal para todas as equipes, mesmo em shakedowns e nos testes do Bahrein, será o impacto dos novos regulamentos de piso, que foram introduzidos para evitar o porpoising que era uma característica da temporada de 2022.

O C43 está rodando em um piso notavelmente diferente na Espanha em comparação com o visto nas renderizações e no show car, que tinha uma vantagem muito distinta, apresentando recortes.

O diretor técnico da Alfa, Jan Monchaux, espera que as mudanças nas regras e o conhecimento extra que as equipes agora têm tenham resolvido o problema. Ele também alertou que a escuderia precisa fazer um teste sem problemas, principalmente no Bahrein.

“Temos apenas três dias de testes de inverno”, disse ele. “E se fôssemos pegos em uma situação semelhante à do ano passado, seria um pesadelo."

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

“Porque se passássemos um dia e meio na garagem, tentando consertar o carro, como aconteceu no ano passado durante o primeiro teste em Barcelona, o início da temporada estaria realmente comprometido."

“Portanto, as esperanças são bastante altas, pelo que a FIA disse, e todas as métricas, todos os métodos que desenvolvemos internamente, de que o assunto seja adiado, porque você não pode realmente se livrar totalmente de um fenômeno."

“Você pode simplesmente adiar ou atrasar o momento em que é acionado e espero que com as mudanças das regras e o trabalho que temos feito também desenvolvendo o novo piso, ele seja adiado a ponto de efetivamente nunca chegarmos lá e nunca tenhamos que lidar."

As equipes só podem fazer 100 km nos dois dias de filmagem permitidos por temporada, usando pneus Pirelli de demonstração.

Espera-se que todas os times realizem shakedowns nos próximos dias, com as operações baseadas no Reino Unido em Silverstone. Algumas equipes, incluindo Williams e Aston Martin, devem usar o segundo de seus dois dias de filmagem no Bahrein, pouco antes do início dos testes oficiais.

