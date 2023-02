VIDEO: Red Bull dá amostra de carro para F1 2023 em Silverstone

Carregar reprodutor de áudio

Atual campeã de construtores da Fórmula 1 e equipe do bi-mundial consecutivo Max Verstappen, da Holanda, a Red Bull deu uma amostra do RB19 nesta sexta-feira em shakedown na pista de Silverstone.

A pintura do carro foi revelada na última sexta em Nova York, mas com o desenho sobreposto a um show car, de modo que as características técnicas ainda são desconhecidas. Por isso, a 'RBR' tomou o cuidado de não revelar os detalhes do modelo deste ano. Veja abaixo a amostra:

Sabe-se, aliás, que tanto Verstappen quanto seu companheiro mexicano Sergio Pérez estão na Inglaterra frequentando as instalações da Red Bull em Milton Keynes, próxima a Silverstone, onde o chefe da equipe, Christian Horner, também marcou presença.

Entre os dias 23 e 25 de fevereiro, o time anglo-austríaco disputa a pré-temporada 2023 no Bahrein, no fim de semana anterior a etapa de estreia do campeonato deste ano, também no circuito de Sakhir.

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: