O F1-75 vem revelando características técnicas interessantes à medida que vamos descobrindo mais sobre o carro da Ferrari na Fórmula 1 2022. E uma imagem de Giorgio Piola nos mostra os pequenos apêndices aerodinâmicos que foram montados nos dutos de freio traseiro: elas servem para criar carga aerodinâmica em um ponto estratégico do carro e ajudam a tornar o carro excelente na tração.

Ímola é uma pista de carga aerodinâmica média-alta, o que aprimora as características aerodinâmicas de um monoposto, mas que também sabe destacar as qualidades mecânicas nas subidas e descidas que sobrecarregam os pneus pelas cargas laterais que precisam suportar, especialmente na Piratella, Acqua Minerali e na Gresini (ex-Variante Alta).

As zonas de frenagem mais violentas são na Tamburello e na primeira curva da descida Rivazza, onde o sistema da Brembo, desenvolvido exclusivamente para a Ferrari, será mais testado.

A Ferrari encara a etapa com sinais positivos colhidos durante as simulações, e a expectativa é de mostrar novamente a competitividade do F1-75, com poucas mudanças para Ímola, pensando essencialmente na redução do porpoising, ou seja, as quicadas nas retas sob alta velocidade, que causa quedas de pressão repentinas, tornando os carros mais difíceis de serem controlados.

Ferrari F1-75: i flap della brake duct si vedono anche dal posteriore Photo by: Giorgio Piola

Ímola destaca também a tração de um F1: uma característica que pode ser observada na saída da Tosa e na Acqua Minerali (duas subidas) e, sobretudo, após a segunda curva da Rivazza, que leva ao trecho mais rápido da longa "reta", que leva à frenagem da Tamburello.

Nosso mago dos desenhos técnicos da F1 Giorgio Piola, convidado pela FIA para acompanhar o GP da Austrália e dar uma volta dentro da garagem da Ferrari, teve a oportunidade de olhar para o F1-75 com calma, tendo o privilégio de observar com mais atenção os detalhes que normalmente não são fáceis de fotografar.

E aqui está a foto dos pequenos apêndices aerodinâmicos que fazem parte do duto de freio traseiro.

Ferrari F1-75, dettaglio tecnico dei mini flap della brake duct posteriore Photo by: Giorgio Piola

Parecia que o regulamento de 2022 limitaria a proliferação de flaps como no freio dianteiro, mas a equipe de aerodinâmica conduzida por David Sánchez conseguiu introduzir cinco rampas de perfis bem distintos em forma e curvatura.

O segredo da extraordinária tração do F1-75 não pode ser atribuída apenas à esta solução aerodinâmica bem acabada, já que outros fatores também contribuem para este resultado, como a qualidade do diferencial, o desenho das suspensões, a entrega de potência cumulativa entre os motores de combustão interna e o sistema híbrido e outros.

Mas não há dúvidas de que a contribuição oferecida pelos perfis do duto de freio contribui para gerar a energia que é útil para levar os pneus à janela de temperatura ideal.

A imagem confirma como que o projeto do F1-75 teve tempo para desenvolver as soluções mais avançadas em todos os aspectos do carro, montando um pacote que não faz um único detalhe tornar o carro vencedor, mas sim com o desempenho sendo o resultado de tudo muito bem misturado, aproveitando todas as possibilidades concedidas pelo regulamento.

