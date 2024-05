Enzo Fittipaldi parte neste fim de semana para mais uma etapa da Fórmula E, a quinta da temporada de 2024. Na semana passada ele também foi à pista do aeroporto de Tempelhof, na Alemanha, onde aconteceu o teste de novatos para a F-E, quando teve sua primeira experiência nos carros elétricos com a equipe Jaguar.

Literalmente a caminho de Mônaco, Enzo atendeu à equipe do Motorsport.com (veja a entrevista no vídeo acima), falando sobre o teste no carro da Jaguar.

“A Jaguar é uma equipe muito profissional, então foi realmente uma experiência incrível”, disse Enzo. “A Fórmula E é um mundo muito diferente do que estou acostumado. Foi minha primeira vez pilotando um carro 100% elétrico. Eu nunca nem pilotei um carro 100% elétrico de estrada. Então foi uma experiência muito diferente. Eu curti demais e aprendi muito também.”

“É muito, muito diferente. Porque o carro da F-E, você tem muitas ferramentas dentro do carro que você pode mudar naquele momento que você está na pista, então é realmente um mundo bem diferente, acho que abre muito a cabeça dos pilotos que vem da F2.”

Na nona colocação do campeonato, com 32 pontos, Enzo reconheceu as dificuldades deste ano na F2 e falou sobre as possibilidades de ir para a F1 em 2025.

“Eu continuo sonhando com a Fórmula 1, mas tenho que ser realista também. Para chegar à F1 tem que ganhar a F2. Isso obviamente é a meta, é difícil conseguir, para ser bem realístico, para conseguir isso com a equipe que eu estou atualmente. É uma equipe nova na F2, mas estamos tentando o nosso melhor.”

“Infelizmente, alguns finais de semana simplesmente não tivemos ritmo. Aí uma semana estamos lá, brigando pela vitória que nem foi em Jeddah, então a meta continua sendo brigar pelo título, mas tem que ser realístico também, porque é difícil brigar com uma Prema, com uma Invicta, que são equipes bem mais preparadas fora da pista.”

“Mas vamos fazer o nosso melhor, tem que continuar sonhando e continuar batalhando”, concluiu.

