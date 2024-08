Lucas Di Grassi, piloto brasileiro campeão da Fórmula E, comentou em entrevista exclusiva ao Motorsport.com sobre a situação dos brasileiros no automobilismo, com enfoque em Felipe Drugovich e em sua situação na Aston Martin, como piloto reserva.

Para Di Grassi, talvez o bonde de Drugovich na Fórmula 1 "tenha passado", por escolhas do caminho da transição entre a F2 e o contrato com a equipe britânica, mesmo com o potencial do piloto paranaense na categoria.

O astro da F-E comenta que falou para Drugo e para seu manager que o caminho da entrada pela equipe de Silverstone era o mais difícil, pelas questões de Fernando Alonso, com contrato de longo prazo, e da permanência de Lance Stroll, filho do presidente-executivo da Aston.

O ex-piloto da F1 também refletiu sobre se a entrada na categoria é questão de aproveitar qualquer oportunidade, citando que "na média, tendo qualquer oportunidade, pega".

Além disso, citou que a questão da oportunidade, disse aos jovens pilotos que devem estar preparados além da categoria que está: "Você tem que estar preparado, fisicamente e psicológicamente, para qualquer oportunidade que possa aparecer".

