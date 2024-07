Nesta quinta-feira, a Haas e Kevin Magnussen confirmaram que não seguirão juntos na Fórmula 1 a partir de 2025, com o francês Esteban Ocon sendo especulado como substituto do dinamarquês no time norte-americano ao lado do novato britânico Oliver Bearman, que substituirá Nico Hulkenberg.

No ano que vem, o alemão vai para a Sauber, mas Magnussen ainda não tem destino na F1 e pode sair definitivamente da categoria. Então, nas entrevistas do 'dia de mídia' da elite do esporte a motor em Budapeste, antes do GP da Hungria, o piloto germânico foi questionado sobre o veterano da Dinamarca.

"Eu gostei de trabalhar com ele nestes dois anos, definitivamente foi agradável. Nos demos muito bem depois de nosso 'pequeno romance' aqui anos atrás", afirmou Nico, referindo-se à troca de farpas entre ele e Kevin pós-GP da Hungria de 2017, quando 'K-Mag' disse "chupe minhas bolas" a 'Hulk' após crítica.

Isso porque Hulkenberg criticou o colega no 'cercadinho' de entrevistas pós-corrida, aproximando-se do dinamarquês e parabenizando-o por mais uma vez ser o "piloto mais antidesportivo" da prova. Veja no vídeo abaixo:

"De fato foi uma relação de reviravoltas e meio que virou uma amizade, acho que trabalhamos bem como equipe. Estamos nos impulsionando na mesma direção na maior parte do tempo. Sim, tem sido legal e um prazer, desejo tudo de melhor para o futuro", completou Hulk.

