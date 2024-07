A Haas confirmou na manhã desta quinta-feira que Kevin Magnussen não seguirá com a equipe após a conclusão da temporada 2024 da Fórmula 1, o que deve aquecer novamente o mercado de pilotos para 2025.

Magnussen correu pela Haas ao longo de sete temporadas (incluindo 2024), em duas passagens pela equipe: a primeira, entre 2017 e 2020, antes de um retorno repentino em 2022, substituindo Nikita Mazepin, que teve seu contrato encerrado devido à eclosão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

"Quero agradecer Kevin por tudo que ele nos deu como equipe - tanto dentro quanto fora das pistas", disse o chefe Ayao Komatsu. "Ele foi central em nossa formação por anos. Ninguém pilotou mais por nós do que ele, e tivemos grandes memórias juntos - incluindo um grande quinto lugar no GP do Bahrein de 2022 quando ele retornou".

"Ele não esperava guiar um carro de F1 naquele fim de semana, mas entregou uma performance inesquecível que foi uma grande injeção de ânimo para todos, mostrando novamente seu talento em um carro".

"Quero agradecer a todos na Haas - tenho orgulho de ter corrido em tamanha equipe, com essas pessoas nos últimos anos", comentou Magnussen. "Quero agradecer em particular Gene Haas pelo compromisso comigo, me trazendo de volta em 2022, quando eu pensava, naquele momento, que meu tempo na F1 havia acabado".

"Tive grandes momentos com essa equipes - memórias que eu jamais esquecerei. Mal posso esperar pelo próximo capítulo da minha carreira nas pistas, mas manterei o foco em dar o meu melhor no restante da temporada 2024".

A saída de Magnussen reflete a de Esteban Ocon da Alpine, com o francês, que se acredita estar perto de assinar um acordo para correr na Haas a partir de 2025, sendo anunciado no início de junho como deixando sua equipe atual sem que seu substituto seja nomeado.

Embora a notícia de Magnussen abra caminho para Haas anunciar Ocon, entende-se que ele ainda não assinou formalmente o contrato final com a equipe.

