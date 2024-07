Max Verstappen respondeu, em coletiva de imprensa, perguntas sobre o problema de visão turva após se acidentar com Lewis Hamilton no GP do Grã Bretanha de 2021, e também sobre as atualizações da equipe austríaca para o restante da temporada, com o maior pacote de atualizações até o momento.

O holandês disse que a visão borrada surgiu em 2021, mas sumiu rapidamente. Ele indicou que o problema surgiu apenas após Silverstone, quando bateu com Hamilton. Sobre a lesão, minimizou: “Não é algo que recomendaria que as pessoas tivessem enquanto dirigirem. Mas somos pilotos de corrida, você lida com todo o tipo de coisa”.

“Todos estão andando por aqui, mas aqui e ali temos pilotos que têm pequenas lesões ou algo do tipo. Essas coisas acontecem”, comentou.

Em relação a comentar com outras pessoas, o atual campeão disse que “falou com pessoas próximas, com a equipe e com um especialista”. Sobre ter feito algum tratamento, o holandês comentou brevemente: “Fizemos algo sobre. Foi curado, por sorte. Não quero entrar em detalhes. Ninguém precisa saber”.

Sobre as atualizações do carro da Red Bull para o GP da Hungria, Verstappen disse que é um final de semana “importante” para a equipe. “Então este é um [pacote] pouco maior do que o que já trouxemos”, comentou.

Em complemento, o piloto disse que as mudanças podem ser consideradas cruciais: “Se isso não nos proporcionar bons tempos de volta, então não sei, claro, como o resto da temporada irá evoluir. Mas ao mesmo tempo também não sei o que vem dos outros times, certo? Então, nos concentramos apenas em nós mesmos. Estamos trazendo algumas coisas para o carro. E, claro, espero que isso nos dê um pouco de tempo de volta”.

Um dos pontos abordados na coletiva foi a dificuldade de direção do carro da equipe austríaca e como as mudanças podem afetar isso.

“Acho que é apenas a maneira como configuramos o carro, talvez também o que recebemos do simulador, todo esse tipo de coisa, provavelmente precisa ser um pouco melhor. Além disso, só precisamos de mais desempenho. Porque naturalmente, se você tem um carro com melhor desempenho, ele também se torna um carro melhor para dirigir, porque você não precisa empurrá-lo além ou perto do limite todas as vezes”, disse.

Sobre a possibilidade das novidades não darem certo, Verstappen disse que “é sempre uma atualização. Se não funciona, não é bom, porque você trabalha naquilo e obviamente espera que funcione bem na pista”.

Sobre a comparação com a evolução de outras equipes e sobre a satisfação com a velocidade das modificações, o atual campeão declarou que “se você olhar de forma realista, outras equipes deram passos maiores. Isso é muito claro. Mas sei que minha equipe está se esforçando ao máximo para encontrar desempenho”.

Ainda sobre a competição nas últimas corridas e as atualizações, o holandês relatou que o carro da Red Bull não era o mais potente: “Acho que nas últimas corridas não fomos o carro mais rápido. Portanto, não espero que de repente seja diferente. Claro, estamos trazendo atualizações. Então, espero que isso dê um bom impulso. Mas no momento só quero tentar ver como tudo isso funcionará neste fim de semana”.

