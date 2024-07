Pressionado na Red Bull por causa das comparações com seu companheiro holandês Max Verstappen, atual tricampeão consecutivo da Fórmula 1, o mexicano Sergio Pérez afirmou que não há uma cláusula de saída em seu contrato com a equipe taurina -- recentemente, as partes renovaram por dois anos.

Questionado sobre o rumor relativo ao vínculo com a Red Bull, Pérez respondeu o seguinte no 'dia de mídia' do GP da Hungria: "Não há nada relacionado a isso. Obviamente, não posso falar sobre meu contrato, mas não há nada relacionado a isso".

"As próximas duas corridas são muito importantes para mim. Quero sair de férias com um bom espírito e acho que é bom para a equipe na minha garagem entrar nas férias em alta. Não estou falando de mais nada [além disso]. Estou totalmente focado e dedicado e estarei aqui novamente no próximo ano, nada diferente. Estou totalmente comprometido comigo mesmo", seguiu 'Checo' na entrevista aos jornalistas em Budapeste.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Erik Junius

"É difícil se desligar do 'barulho' externo, mas, no final das contas, eu vim aqui para dar o meu melhor, para fazer o meu melhor. No fim das contas, acho que o 'barulho' é obviamente muito maior quando você está na Red Bull", continuou Sergio, referindo-se às críticas que recebe.

"Mas acho que essa é a beleza desse desafio e é por isso que eu o adoro. Foi por isso que decidi assinar e estender meu contrato com a equipe, porque adoro o desafio. É muito difícil, mas exige o máximo de você e é por isso que quero ficar aqui", completou Checo.

RICO PENTEADO projeta GP DA HUNGRIA e analisa RED BULL contra MCLAREN e MERCEDES | TELEMETRIA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

EXCLUSIVA com FABIO QUARTARARO e ÁLEX RINS: Astros da Yamaha MANDAM A REAL sobre MotoGP, Brasil e +

Your browser

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!