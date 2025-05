Oscar Piastri impôs, novamente, grande ritmo com sua McLaren e saltou da quarta posição para faturar o GP de Miami de Fórmula 1 deste domingo (4). Foi a quarta vitória do australiano nas últimas cinco corridas e mais uma dobradinha da equipe britânica, com Lando Norris em segundo. George Russell, da Mercedes, completou o pódio em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto abandonou.

Com problemas em sua Sauber, o único representante do país na categoria foi forçado a deixar a prova mais cedo, depois de ter conquistado sua melhor posição em classificações no ano, largando do 13º lugar. Em entrevista após a prova, ele disse que não via chances de pontuar, mesmo com o bom desempenho, mas lamentou a saída precoce.

O pole position, Max Verstappen, fechou o GP de Miami na quarta colocação, fora do pódio. Ele perdeu colocações em pista para Piastri e Norris e viu Russell passar à sua frente nas paradas nos boxes, por conta de um carro de segurança virtual que diminuiu seu ritmo quando fazia sua volta para recuperar o terceiro posto.

Fecharam o top 10 Alexander Albon, Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Carlos Sainz e Yuki Tsunoda, os pilotos que pontuaram. Chama a atenção as duas Williams na metade de cima, fechando um fim de semana consistente.

A situação na Ferrari, por sua vez, não é das melhores. Leclerc e Hamilton não conseguiram competir com os ponteiros desde os primeiros treinos livres e ainda tiveram um 'embate' por trocas de posições no rádio da Scuderia. O heptacampeão, ainda, quase foi ultrapassado por Sainz nas últimas curvas do GP de Miami.

Confira o resultado completo do GP de Miami:

