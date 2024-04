Após o polêmico incidente no GP da Austrália de Fórmula 1, que rendeu uma punição a Fernando Alonso, George Russell voltou a falar sobre o caso, revelando que teve um encontro com o piloto da Aston Martin no intervalo antes da etapa de Suzuka.

No final da prova em Melbourne, Russell acabou perdendo o controle do carro e bateu na barreira de proteção, antes de ficar com seu W15 virado de lado. Apesar do britânico ter pedido bandeira vermelha à direção de prova, foi optado pelo safety car virtual, com o GP terminando neutralizado.

Posteriormente, foi divulgado um documento dos comissários convocando Alonso e Russell para falarem sobre o incidente, e o espanhol acabou sendo punido com um drive through, convertido em 20s, por direção potencialmente perigosa, independente de ter sido a causa da batida do piloto da Mercedes ou não.

A punição dividiu o paddock e os fãs da F1, com alguns concordando com a punição e outros criticando a decisão dos comissários.

Nesta quinta-feira (04), durante o dia de mídia da F1 em Suzuka, Russell foi questionado durante a coletiva se havia falado com Alonso após a etapa de Melbourne, ao qual o britânico revelou um encontro inusitado. Veja o vídeo abaixo e a tradução na sequência:

REPÓRTER: George, você chegou a falar com Fernando após a punição? Tinha uma necessidade de esclarecer as coisas?

RUSSELL: Na verdade nos vimos em casa, nos encontramos por coincidência em um café. Mas...

VERSTAPPEN: Você fez um brake test nele ou não?

RUSSELL: Não, como eu disse antes, quando você coloca o capacete, não é nada pessoal. Todos somos guerreiros que estão competindo. E quando você tira o capacete, um respeita o outro. Então, claro, no momento as emoções estão aflorando. Mas ambos seguimos em frente.

APRESENTADOR: Vocês conversaram sobre isso no café?

RUSSELL: Não conversamos, mas ele também não pagou pelo meu café, que era o mínimo que ele poderia ter feito. Mas agora isso já é história.

