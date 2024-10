O Motorsport Network, principal conglomerado de mídia especializado em esporte a motor do mundo, anuncia nesta segunda-feira (15), a assinatura de um acordo com o MOTO1000GP para transmissões da principal categoria do motociclismo nacional, na Motorsport.tv Brasil.

A Motorsport.tv, principal plataforma de streaming de vídeos do mundo dedicada ao esporte a motor, anunciou no primeiro semestre de 2024 o avanço no mercado brasileiro com a Motorsport.tv Brasil no YouTube, consolidando as operações da maior produtora de conteúdo autoral sobre automobilismo do mercado brasileiro, com acervo de vídeos e programação semanal ao vivo, que engloba Fórmula 1, MotoGP e as principais categorias do esporte a motor nacional.

O acordo com a MOTO1000GP representa um novo marco no processo de expansão da Motorsport.tv Brasil no YouTube, com a primeira incursão do ecossistema na transmissão de corridas de moto do Brasil, se juntando a uma lista que já inclui Stock Car Pro Series, Porsche Cup, NASCAR Brasil, European Le Mans Series e mais.

O MOTO1000GP, que retormou suas atividades em 2023 após um hiato de oito anos, vem se consolidando no mercado nacional neste breve período, atraindo grandes parceiros como Yamaha, Motul, Pirelli e LS2.

O acordo é válido já a partir deste fim de semana, com a transmissão das provas deste domingo (20) da etapa de Cascavel, antepenúltima da temporada 2024. Na sequência, o campeonato viaja para Goiânia, nos dias 09 e 10 de novembro, e chega à sua conclusão em 07 e 08 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

"Contar com o MOTO1000GP no portfólio da Motorsport TV Brasil é um orgulho para nós", diz Felipe Motta, diretor editorial do Motorsport.com Brasil. "Reforçamos a ideia de que o espaço para duas rodas só irá crescer no Motorsport.com. Em março lançamos em parceria com a Yamaha, o Pódio Cast, que imediatamente entrou nas paradas dos podcasts esportivos mais ouvidos do país, e deixamos claro que era o primeiro grande movimento de um caminho que iria agitar o mercado do esporte a motor como um todo no país. Estamos muito felizes com a nova parceria, que ajudará equipes, patrocinadores e, especialmente, jovens pilotos".

"Para o MOTO1000GP, é muito importante estar em uma plataforma, com essa nova parceria com o Motorsport.com, líder de mercado globalmente no setor de duas rodas, onde eles divulgam tudo o que acontece no automobilismo e também na MotoGP", disse Gilson Scudeler, CEO do MOTO1000GP.

"Então, não só para o MOTO1000GP, mas para os fãs da motovelocidade, será muito importante, porque vamos poder mostrar um pouco do que acontece na motovelocidade brasileira, com bastante credibilidade, que é o que o site oferece e que estará ainda mais alinhado com as nossas diretrizes do MOTO1000GP, que é sempre fortalecer a motovelocidade e transmitir notícias com credibilidade".

"Gostaríamos de agradecer a abertura que eles nos deram ao criar esse espaço para a motovelocidade nacional. Agradeço ao Felipe Motta e toda sua equipe, que estão empenhados em entender e divulgar como é a motovelocidade brasileira, o quanto buscamos o profissionalismo. Acredito que essa parceria irá acelerar ainda mais o processo de evolução da motovelocidade no Brasil, transmitindo conhecimento com qualidade e credibilidade".

Sobre o Motorsport.com:

O Motorsport.com, de propriedade da GMF Capital, é uma plataforma digital líder global dedicada a cobrir o mundo do automobilismo. Com uma rica mistura de notícias, análises, conteúdo em vídeo e cobertura ao vivo, serve como a fonte principal para milhões de fãs e profissionais que buscam o que há de mais recente na Fórmula 1, NASCAR, MotoGP e muito mais.

Maior plataforma do mundo na cobertura do setor, está presente no Brasil desde 2015, tornando-se referência no País pelas coberturas via site, YouTube e podcasts, sempre figurando entre os mais destacados veículos de automobilismo e motociclismo, tanto nacional quanto globalmente.

