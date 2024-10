O piloto desempenha um papel fundamental no automobilismo. Não importa quão bom seja o carro, um piloto sem talento ao volante não terá sucesso. O mesmo se aplica vice-versa: um piloto de ponta tira mais proveito do carro do que ele realmente contém.

Portanto, é mais do que lógico que as equipes de Fórmula 1 estejam sempre em busca dos maiores talentos do esporte. Todos os anos, milhões são investidos nas potenciais estrelas mundiais do futuro.

Com os programas de talentos, os aspirantes são escolhidos e orientados desde cedo, na esperança de que um fabricante ou equipe supere a concorrência e se beneficie dos melhores pilotos anos mais tarde. Quais talentos estão sob contrato com qual equipe? Fazemos um tour pelas academias das escuderias da F1.

Isack Hadjar, Campos Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Os juniores da Red Bull Racing e da RB

Ayumu Iwasa - Super Formula

Isack Hadjar - Fórmula 2

Josep Maria Martí - Fórmula 2

Oliver Goethe - Fórmula 3

Arvid Lindblad - Fórmula 3

Tim Tramnitz - Fórmula 3

Kacper Sztuka - Fórmula 3

Enzo Deligny - FRECA

Enzo Tarnvanichkul - Fórmula 4

James Egozi - Fórmula 4

Ernesto Rivera - Fórmula 4

Jules Caranta - Fórmula 4

Fionn McLauhglin - Karting

Scott Lindblom - Karting

Rocco Coronel - Karting

Christopher Feghali - Karting

O Programa de Jovens Pilotos da Red Bull é provavelmente o programa de talentos mais bem-sucedido da F1. Desde sua criação em 2001, ele produziu, entre outros, o tetracampeão mundial Sebastian Vettel e o multivencedor de GPs, Daniel Ricciardo.

Outros pilotos que foram apoiados por muito tempo e acabaram avançando incluem Daniil Kvyat, Sebastien Buemi (campeão da Fórmula E de 2015-2016), Brendon Hartley (bicampeão do WEC e vencedor de Le Mans), Jean-Eric Vergne (bicampeão da Fórmula E) e Carlos Sainz Jr.

Max Verstappen entrou para o programa no verão de 2014 e foi promovido à F1 poucos meses depois. Aos 17 anos e 166 dias, ele se tornou o piloto mais jovem a fazer sua estreia no GP da Austrália de 2015, pela Toro Rosso - equipe irmã da RBR. Um ano depois, ele mudou para a equipe principal e venceu o GP da Espanha em sua estreia. Desde então, ele conquistou muitos pódios, várias vitórias e, em 2021, seu primeiro título .

A irmã mais nova da Red Bull - rebatizada de AlphaTauri em 2020 - tinha Nyck de Vries e Yuki Tsunoda nos carros no início de 2023. O japonês surgiu do próprio programa de talentos da gigante das bebidas energéticas.

De Vries impressionou durante uma passagem pela Williams em Monza em 2022, depois da qual foi recrutado pela AlphaTauri. Infelizmente para o piloto de 28 anos, a aventura foi curta, pois ele foi afastado antes da corrida na Hungria.

Daniel Ricciardo recebeu a chance, mas depois de uma lesão sofrida em Zandvoort, foi a vez de Liam Lawson. Ricciardo retornou após sua recuperação, mas foi demitido após o GP de Singapura de 2024. Lawson assumiu a vaga para terminar o restante da temporada.

A Red Bull tem um grande banco de talentos, com jovens pilotos em muitas áreas do automobilismo internacional. Apenas alguns conseguem chegar à categoria principal.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mercedes AMG

Os talentos atuais da Mercedes

Frederik Vesti - piloto reserva da equipe de F1, ELMS, GTWCE Europe Endurance

Andrea Kimi Antonelli - Fórmula 2, Fórmula 1 a partir de 2025

- Fórmula 2, Fórmula 1 a partir de 2025 Alex Powell - Fórmula 4

Doriane Pin - F1 Academy, IMSA, WEC, Fórmula 4, Fórmula Regional Europeia

Yuanpu Cui - Fórmula 4

Kenzo Craigie - Karting

James Anagnostiadis - Karting

Luna Fluxa - Karting

O programa de talentos da Mercedes não é tão grande quanto o da Red Bull, mas dado o sucesso da marca na F1, isso também não precisa ser um problema.

O primeiro piloto júnior oficial da equipe de F1 da Mercedes foi Pascal Wehrlein, que entrou como piloto reserva em 2014. Seu título no DTM em 2015 resultou em uma vaga na Manor em 2016, seguida de uma mudança para a Sauber. As oportunidades na Fórmula 1 se esgotaram e, depois disso, o alemão migrou para a Fórmula E, deixando o programa de talentos da Mercedes em 2018.

Em 2015, a Mercedes contratou Esteban Ocon. O francês fez sua estreia na F1 no meio da temporada de 2016, ao lado de Wehrlein na Manor. Seguiu-se uma forte temporada na Force India, mas apesar de seu bom desempenho contra o mais experiente Sergio Pérez, Ocon teve que abrir caminho no final do ano para Lance Stroll, cujo pai havia comprado a equipe.

Ocon recebeu permissão para deixar o programa de F1 da Mercedes e se juntar à Renault (agora Alpine), embora a marca das 'flechas de prata' ainda cuide dos assuntos administrativos do francês. No final desta temporada, ele se transferirá para a Haas para tentar a sorte. Ele não faz mais parte da equipe de talentos da Mercedes, embora diga que mantém um vínculo com a marca.

George Russell foi incluído no pool de talentos da Mercedes em 2017. Ele conquistou o título da GP3 naquele ano e, em seguida, o título da Fórmula 2. Esses resultados lhe renderam uma vaga na Williams para a F1 em 2018.

O carro de baixo desempenho fez com que o britânico raramente pudesse mostrar seu talento. Isso mudou quando Lewis Hamilton teve de perder o GP de Sakhir de 2020 por ter contraído COVID-19. A Mercedes obteve permissão da Williams para ter Russell como substituto.

O jovem se classificou na primeira fila do grid e parecia estar a caminho de uma vitória sensacional, até que um erro no pit-stop e um furo no pneu destruíram o sonho. Ele marcou seu primeiro pódio no'balé aquático' de Spa-Francorchamps em 2021, antes de finalmente ter uma chance com a equipe principal em 2022. Isso também significa imediatamente que ele deixou o treinamento da Mercedes e não faz mais parte da academia formalmente.

Andrea Kimi Antonelli se tornará o próximo piloto do programa a chegar à F1 no próximo ano. Com a chegada do italiano, a Mercedes terá dois pilotos de seu próprio programa de treinamento no grid pela primeira vez.

Rafael Camara, Team Prema Foto de: acisportitalia.it

Talentos da Academia de Pilotos da Ferrari

Ollie Bearman - Fórmula 2

- Fórmula 2 Dino Beganovic - Fórmula 3

Aurelia Nobels - F1 Academy, Fórmula 4

Maya Weug - F1 Academy, FRECA

Rafael Câmara - FRECA, F3 a partir de 2025

- FRECA, F3 a partir de 2025 Tuukka Taponen - FRECA

A Ferrari Driver Academy tem recebido muitos talentos ao longo dos anos. Entre eles, por exemplo, Sergio Pérez, Lance Stroll e Charles Leclerc. Até hoje, o monegasco é o único piloto que chegou à Scuderia na F1. No GP da Bélgica de 2019, em Spa-Francorchamps, ele conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. Em seguida, uma semana depois, conquistou sua segunda vitória diante dos tifosi em Monza.

Jules Bianchi também tinha o que era preciso para chegar ao topo. O talentoso piloto correu pela Marussia na Fórmula 1 em 2013 e 2014. O piloto de 25 anos era cotado por muitos para um dia ir para a Ferrari, mas perdeu a vida nove meses depois de um trágico acidente no GP do Japão de 2014.

O membro da FDA que mais chamou a atenção foi Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher. O jovem foi contratado pela Ferrari em 2019 e conquistou o título da Fórmula 2 em 2020. Na batalha pelo título da F2, ele derrotou dois outros ex-pupilos da Ferrari: Callum Ilott (atualmente colocado pela Ferrari na Indy) e Robert Shwartzman (piloto reserva oficial da equipe de F1 da Ferrari em 2023).

Em 2021 e 2022, ele correu pela Haas na Fórmula 1. Ele não conseguiu realmente impressionar lá, então foi afastado pela equipe americana. Ele também teve que abrir caminho no programa de talentos da Ferrari. O alemão foi para a Mercedes, onde trabalhará como terceiro piloto.

Oliver Bearman é o nome mais conhecido da Ferrari Academy. Ele se junta à Haas como piloto principal em 2025 e correu duas vezes em 2024: uma vez no lugar de Carlos Sainz, na Ferrari; outra vez na Haas, cobrindo a suspensão de Kevin Magnussen.

Outro nome de destaque da Academia da Ferrari é o brasileiro Rafael Câmara, que conquistou a FRECA de 2024 e correrá na F3 em 2025, pela Trident.

Jack Doohan, Alpine A523 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

Pilotos no programa de talentos da Alpine

Jack Doohan - Reserva de F1

Victor Martins - Fórmula 2

Kush Maini - Fórmula 2

Gabriele Mini - Fórmula 3, Fórmula 2

Nikola Tsolov - Fórmula 3

Sophia Floersch - Fórmula 3

Abbi Pulling - F1 Academy, Fórmula 4

Kean Nakamura-Berta - Fórmula 4

Nicola Lacorte - Fórmula Regional Europeia e Oceania

Kabir Anurag - Fórmula 4

A Alpine Academy - sucessora da Renault - foi fundada em 2002. É um dos programas de talentos mais antigos do esporte.

Ao longo dos anos, a Renault apoiou nomes como Jerome d'Ambrosio, Lucas di Grassi (campeão da Fórmula E em 2016-2017), Giedo van der Garde, Romain Grosjean, Heikki Kovalainen, Robert Kubica e Pastor Maldonado. Apenas os três últimos venceram corridas na Fórmula 1. Todos os três cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar apenas uma vez.

Um piloto do programa que poderia ter ido longe foi Anthoine Hubert. O jovem francês estava a caminho do topo do automobilismo com o título da GP3 em 2018 e duas vitórias com a BWT Arden em seu ano de estreia na Fórmula 2 em 2019. Ele morreu tragicamente em um acidente em Spa naquela temporada.

Entre 2012 e 2015, o programa de treinamento era conhecido como Lotus F1 Junior Team. Dos pilotos apoiados durante esses anos, apenas Alex Albon - que foi mandado embora pela Red Bull em 2012 apenas para ser reintegrado à equipe em 2019 - chegou à Fórmula 1.

Os principais juniores do programa Alpine passaram para a Fórmula 1 em 2022. Guanyu Zhou foi para a Alfa Romeo - que agora é a Sauber - cortando os laços com a fabricante francesa, e Oscar Piastri assinou um contrato com a McLaren.

Além disso, Christian Lundgaard foi embora. O trio foi substituído, entre outros, pelo recém-chegado Jack Doohan, ex-talento da Red Bull. Ele terá um papel mais importante na Alpine em 2024, sendo o reserva e capaz de substituir Ocon ou Pierre Gasly caso tenham que perder uma corrida. Com a saída de Ocon no final da temporada, Doohan será promovido a uma vaga na F1 em 2025.

O piloto de F2, Victor Martins também faz parte do programa, assim como um bom número de jovens talentos. Um dos nomes que mais chamam a atenção é o de Sophia Floersch. A jovem alemã competirá na Fórmula 3 em 2024 e contará com o apoio da Alpine.

Talentos atuais da Williams

Franco Colapinto - Fórmula 2, Fórmula 1

Zak O'Sullivan - Fórmula 2

Luke Browning - Fórmula 3, Fórmula 2

Lia Block - F1 Academy, Fórmula 4, Campeonato de Nirocross,

Jamie Chadwick - Indy NXT

Alessando Giusti - FRECA

Oleksandr Bondarev - Karting

Sara Matsui - Karting

Dean Hoogendoorn - Karting

A Williams Driver Academy não existe há muito tempo, embora a equipe tenha um rico histórico de treinamento de pilotos como Damon Hill, David Coulthard, Jenson Button, Nico Rosberg e Valtteri Bottas.

Logan Sargeant fez parte do programa por vários anos. Ele foi promovido para a equipe de F1 em 2023 e seu lugar foi ocupado por Franco Colapinto, O jovem argentino fez sua estreia na F3 com a Van Amersfoort Racing em 2022 e imediatamente conquistou a pole position em sua estreia.

Mais tarde na temporada, ele venceu as corridas sprint em Imola e Monza. Em 2024, ele inicialmente dirigiu para a MP Motorsport na Fórmula 2. Após a demissão de Sargeant, Colapinto teve a chance de provar seu valor na F1 e pilotará na equipe até o fim da temporada.

Zak O'Sullivan é o principal piloto do programa de treinamento. O britânico esperava obter um bom resultado em seu ano de estreia na F2, mas teve de desistir mais cedo devido a problemas financeiros.

O campeão da W Series, Jamie Chadwick, Luke Browning, Lia Block, Alessandro Giusti, Oleksandr Bondarev e a japonesa Sara Matsui completam a equipe de pilotos juniores.

Gabriel Bortoleto, Invicta Racing Foto de: Formula Motorsport Ltd

Os atuais juniores da McLaren

Pato O'Ward - Fórmula Indy

Gabriel Bortoleto - Fórmula 2

Alex Dunne - Fórmula 3

Martinius Stenshorne - Fórmula Regional do Oriente Médio, Fórmula 3

Ryo Hirakawa - WEC

Ugo Ugochukwu - Fórmula Regional Europeia, Oriente Médio, GB3

Bianca Bustamante - F1 Academy

Ella Lloyd - F1 Academy

Brando Badoer - Fórmula Regional Europeia

Dries van Langendonck - Karting

O McLaren Young Driver Programme existe desde 1998 e passou por várias mudanças de nome desde então. Os dois primeiros talentos que ficaram sob sua proteção foram os karters britânicos Wesley Graves e Lewis Hamilton.

A carreira de Hamilton não precisa de maiores explicações. Com o apoio da McLaren, ele foi promovido do karting para os carros de Fórmula. Em 2003, foi campeão da Fórmula Renault UK, dois anos depois conquistou o título da Fórmula 3 EuroSeries e, em 2006, foi campeão da GP2.

Em 2007, estreou na F1 na McLaren ao lado de Fernando Alonso e quase conquistou o título como estreante. Desde então, ele entrou para a história como heptacampeão. Ninguém venceu mais corridas, subiu mais ao pódio e marcou mais pole positions do que Lewis Hamilton.

Ao longo dos anos, vários outros jovens da McLaren chegaram à Fórmula 1, mas com menos sucesso. Giedo van der Garde, Alex Albon, Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne e Lando Norris foram apoiados pela equipe sediada em Woking. Os três últimos fizeram sua estreia na Fórmula 1 com a McLaren. Até hoje, apenas Norris durou mais de uma temporada na equipe papaia.

Outros talentos da McLaren incluíram Nyck de Vries, Oliver Rowland, Oliver Turvey, Tom Blomqvist e o brasileiro Sérgio Sette Câmara. Em 2020, a McLaren fez uma varredura no programa de talentos e colocou o foco em outro lugar por um tempo, mas em março de 2021 foi assinado um contrato de longo prazo com o piloto americano Ugo Ugochukwu, de 13 anos. Ele venceu o Campeonato Europeu FIA OKJ em 2020 e participará da F3 em 2025.

Em 2024, a McLaren rebatizou a pista como McLaren Driver Development Programme. Isso coloca o foco não apenas em jovens talentos, mas também em pilotos já profissionais que podem ganhar experiência na F1 dessa forma. Assim, os pilotos da Indy, Alex Palou e Pato O'Ward, também foram incluídos no programa. Palou deixou a formação baseada em Woking em setembro de 2023.

Outro nome de destaque é o brasileiro Gabriel Bortoleto, que foi incluído após ser campeão de Fórmula 3 em 2023, e hoje está na F2, com chances de subir para a F1.

A piloto da F1 Academy Bianca Bustamante também foi adicionada posteriormente ao programa de treinamento da McLaren. Ryo Hirakawa também está na equipe, mas isso se deve principalmente à parceria entre a McLaren e a Toyota.

Em 2024, Alex Dunne, Martinius Stenshorne, Brando Badoer, Ella Lloyd e o Dries van Langendonck receberam ligações telefônicas de Woking informando que poderiam participar do programa de talentos.

Academia Sauber

Theo Pourchaire - Super Fórmula, IndyCar

Zane Maloney - Fórmula 2

Lena Buhler - F1 Academy

Taym Saleh - Karting

Carrie Schreiner - F1 Academy

A Sauber Junior Team foi fundada em 2018 em colaboração com o parceiro Charouz Racing System, mas depois que o acordo expirou, ela estabeleceu a Sauber Academy em junho de 2020.

Vários pilotos estão atualmente vinculados a esse programa. Theo Pourchaire é o nome mais atraente. O jovem francês venceu o campeonato de Fórmula 4 da ADAC em 2019 e terminou em segundo lugar na Fórmula 3 da FIA, atrás de Oscar Piastri, em 2020.Ele perdeu o título por apenas três pontos. Pourchaire mudou para a Fórmula 2 e imediatamente deixou sua marca lá também.

Em Mônaco 2021, ele se tornou o mais jovem vencedor de uma corrida de F2 na história. Em 2023, o francês chegou a conquistar o campeonato e, neste ano, correu na Super Fórmula japonesa e na Indy. Ele combina essas atividades com a função de reserva.

Lena Bühler compete na F1 Academy, a classe de corrida para mulheres jovens. Ela é assistida por Carri Schreiner. Zane Maloney também faz parte da equipe e foi um concorrente de longa data para o título da F2, mas tentará a sorte em outro lugar em 2025. O barbadiano está mudando para a Fórmula E. Não se sabe se a Sauber continuará a apoiá-lo. Taym Saleh completa a equipe, o jovem alemão que pilota no kart.

Pietro Fittipaldi, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Foto de: Perry Nelson / Motorsport Images

Júniores da equipe Haas F1

Pietro Fittipaldi - IndyCar

A Haas é uma das duas equipes sem um programa oficial de talentos. No entanto, nomeou um punhado de jovens pilotos como reserva ou pilotos de desenvolvimento desde que entrou na F1 em 2016.

Santino Ferrucci, Arjun Maini e Louis Deletraz estiveram envolvidos com a equipe nos últimos anos. Atualmente, Pietro Fittipaldi é o único piloto associado à equipe fora dos dois pilotos regulares.

O neto de Emerson Fittipaldi e irmão de Enzo tem sido o piloto reserva oficial da Haas desde 2019. Ele substituiu Romain Grosjean no final de 2020 após seu acidente no Bahrein. Fittipaldi terminou em último lugar nas duas corridas, mas foi elogiado por seu desempenho depois de não dirigir um carro de F1 por mais de um ano. Além de Fittipaldi, Oliver Bearman é o reserva da equipe americana.

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR21 Foto de: Aston Martin

Talentos da Aston Martin

Felipe Drugovich - piloto reserva da Aston Martin F1 Team

- piloto reserva da Aston Martin F1 Team Jak Crawford - Fórmula 2

Tina Hausmann - F1 Academy

A Aston Martin tem seu próprio programa de talentos desde 2023: o AMF1 Driver Development Programme. O brasileiro Felipe Drugovich era o único membro. O campeão da Fórmula 2 também não tem um programa de corrida regular em 2024, mas está fazendo os quilômetros de teste necessários para a equipe.

Ele também provou ser extremamente rápido durante uma participação na Fórmula E para a Maserati. Drugo também está almejando uma vaga na Indy, e esse fogo foi aceso após um teste pós-temporada.

Jak Crawford veio do programa de treinamento da Red Bull no início de 2024 e é o segundo piloto no programa de treinamento. Tina Hausmann representou a equipe na F1 Academy, completando a formação.

