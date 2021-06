No GP do Azerbaijão, um erro na relargada fez com que Lewis Hamilton deixasse escapar a chance de reassumir a liderança do Mundial de Pilotos de Fórmula 1. No lugar, terminou com seu pior resultado em 12 anos e o mundo assistiu a um de seus raros erros nas pistas. Mas, ao longo de 15 anos na categoria, o heptacampeão acumula alguns dias ruins e até mesmo algumas barbeiragens.

Nenhum piloto, mesmo os maiores da história, são isentos dessas falhas nas pistas. Mas quando falamos de nomes como Hamilton, que está há quase três anos sem acumular um abandono sequer, esses momentos acabam se destacando dentre os demais.

Lutando pelo título já em sua temporada de estreia, Hamilton passou por um momento crucial, que abriu as portas para Kimi Raikkonen dar o pulo do gato e conquistar o campeonato em cima da dupla da Ferrari. No ano seguinte, quando finalmente foi campeão, o britânico não teve uma temporada impecável, cometendo inclusive um erro bizarro dentro dos boxes.

Já na era Mercedes, um momento determinante aconteceu em 2016, deixando aberta a guerra com Nico Rosberg pelo título daquele ano. E recentemente, Hamilton abriu 2021 com dois erros que chamaram a atenção e fizeram muitos questionarem se o heptacampeão sente a pressão da disputa pelo título contra Max Verstappen.

Neste vídeo, o repórter do Motorsport.com, Guilherme Longo, separou cinco erros e barbeiragens cometidos por Hamilton ao longo de seus 15 anos na F1 e que impactaram suas lutas por títulos na categoria. Veja abaixo:

