Sergio Pérez afirmou estar impressionado com a receptividade e apoio de Alex Albon desde a sua chegada à Red Bull para substituir o tailandês, elogiando seu papel no sucesso recente da equipe na Fórmula 1.

A Red Bull optou por tirar Albon da vaga de titular após uma temporada e meia, devido à campanha difícil em 2020, colocando-o como piloto reserva e de testes, com Pérez o substituindo.

No último domingo, Pérez conquistou sua primeira vitória com a Red Bull no GP do Azerbaijão, tornando-se o primeiro novo vencedor da equipe austríaca desde Max Verstappen na Espanha em 2016.

Mesmo com o abandono de Verstappen, a vitória de Pérez ajudou a Red Bull a aumentar a vantagem para a Mercedes no Mundial de Construtores, com o holandês se mantendo na ponta entre os pilotos.

Verstappen estava a caminho da vitória no Baku, mas abandonou com o problema no pneu, e rapidamente parabenizou Pérez pela vitória, celebrando com a equipe o pódio. Albon também mandou mensagem ao mexicano sobre a vitória.

Falando após a vitória, Pérez elogiou o espírito de equipe na Red Bull, fazendo uma menção em particular ao apoio e receptividade de Albon desde o início do ano.

"Somos uma equipe bem boa. O que Max fez foi bem legal de ver. Ele realmente merecia a vitória, fez tudo perfeito no fim de semana. Só teve um azar. A vitória era realmente dele".

"E Alex também, ele está se esforçando tanto com o simulador e os engenheiros. Me lembro de quando cheguei lá. Não esperava que ele fosse tão receptivo comigo. Mas ele me explicou todos os problemas que teve, como o carro funciona e isso foi muito legal, ter isso dele desde o primeiro dia".

"Realmente agradeço isso, e agradeço o trabalho que ele vem fazendo constantemente com a equipe e o simulador. Isso é trabalho de equipe, e, no final, estamos aqui graças a todos os indivíduos da equipe".

Apesar do rebaixamento, Albon segue como uma peça chave da Red Bull, com seu trabalho no simulador também sendo destacado pelo chefe Christian Horner como chave para a vitória de Verstappen em Mônaco no mês passado.

Neste ano, além de suas funções com a Red Bull na F1, Albon também correrá na DTM em uma Ferrari 488 GT3 Evo com o apoio da AlphaTauri.

Os resultados recentes também marcam as primeiras vitórias consecutivas para a Red Bull na F1 desde 2014, quando Daniel Ricciardo venceu os GPs da Hungria e da Bélgica.

Mas Pérez disse que a equipe não pode relaxar agora que lidera ambos os campeonatos, afirmando que é preciso manter o foco para as próximas corridas.

"Essa é apenas a sexta corrida. Não importa onde estamos agora, e sim onde estaremos em Abu Dhabi. Precisamos seguir assim e estarmos assim no fim, garantindo que iremos maximizar o potencial do carro".

"É um caminho longo. Estou na F1 há anos e sei que há muitas coisas que podem acontecer. Precisamos manter o foco. Agora, o que aconteceu é história. Precisamos olhar pra frente".

Hamilton INFALÍVEL? Relembre cinco ERROS e BARBEIRAGENS do heptacampeão na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #110 - Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

Your browser does not support the audio element.