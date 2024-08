Mariana Becker, jornalista referência em Fórmula 1 e automobilismo no Brasil, disse, em conversa exclusiva com o Motorsport.com, que segue acreditando na presença de Felipe Drugovich na F1, mesmo com a situação complexa do paranaense, que hoje é piloto reserva da Aston Martin.

Na entrevista, Mari diz que "ainda existe negociação por trás dele [Drugovich], não é página virada". No entanto, ela avalia que, entre talento e financiamento, também é necessário "timing", para entrar na categoria.

Sobre a Aston Martin, a situação é complexa, mas Mari discorda que a escolha de Drugo pela equipe britânica foi errada, principalmente pela necessidade de abraçar a oportunidade que aparecer.

Já em relação aos brasileiros na F1, a repórter da Band diz que põe as fichas nos pilotos brasileiros para subirem e serem destaque na categoria, citando Gabriel Bortoleto como um piloto que está sendo observado pelo grid.

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

