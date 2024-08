Cobiçado pela Mercedes e observado pela Aston Martin tendo em vista o futuro da Fórmula 1, o tricampeão mundial Max Verstappen teria decidido ficar na Red Bull pelo menos até 2026, segundo a Auto Motor und Sport.

De acordo com a publicação alemã, o holandês da equipe anglo-austríaca vê um risco na potencial mudança para a Mercedes antes de saber como estará a hierarquia da elite global do esporte a motor em 2026, quando a F1 terá novas regras de aerodinâmica e unidades de potência.

Assim, Verstappen deve ficar na Red Bull e 'sondar' suas possibilidades na nova era dos regulamentos da categoria máxima do automobilismo mundial. Com isso, as Flechas de Prata devem ter a dupla de pilotos que mais vem sendo especulada no time anglo-germânico.

A formação tende a ser composta pelo britânico George Russell, que está na escuderia comandada por Toto Wolff desde 2022, e pelo jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, júnior mercedista da F2 que deve ser o substituto do heptacampeão Lewis Hamilton -- o veterano inglês vai para a Ferrari em 2025.

