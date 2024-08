A morte de Enzo Ferrari, fundador da Ferrari, faz 36 anos nesta quarta-feira (14). Mas sua morte não foi conhecida até o dia 15 e não foi publicada na mídia até o dia 16. Por quê? Porque, antes de morrer, ele mesmo havia decidido isso, como o Motorsport.com apurou.

O registro e a história dizem que Enzo Ferrari morreu às 7h do dia 14 de agosto de 1988, aos 90 anos de idade, cumprindo seu desejo de se afastar do clamor, dos aplausos, das críticas e da atenção dos jornais sobre sua morte. Notícia que, por sua própria vontade, só seria divulgada após o término do funeral, em 15 de agosto.

Era madrugada de domingo quando o corpo de Enzo Ferrari, em um caixão de madeira leve coroado com uma cruz de flores brancas, deixou a casa do largo Garibaldi Undici, atravessou a, ainda vazia, Modena e se dirigiu ao cemitério de San Cataldo.

Desde aquele 15 de agosto, há 36 anos, seus restos mortais foram depositados no túmulo da família, ao lado do túmulo de seu pai Alfredo. Mas quando sua morte chocante foi anunciada, tudo já havia terminado, ele já havia sido enterrado. O Ferrari também haviam planejado e estudado o que seria seu último dia na Terra.

Isso é contado ao Motorsport.com Italia, por Cesare Carani, um endocrinologista que foi médico pessoal de Enzo Ferrari por 14 anos, que foi praticamente forçado a escrever um documento sobre a morte de Enzo sem a hora real, porque sua intenção era obedecer aos desejos do grande Ferrari, que não queria nenhum público além de seus parentes próximos em seu funeral e que, na verdade, queria ser enterrado às seis horas da manhã.

Foi publicado e registrado que ele morreu às 7h do dia 14 de agosto, mas, na verdade, a hora exata da morte de Enzo Ferrari não foi de manhã, mas à noite, às 18h30, e o Dr. Carani providenciou para que aqueles que tivessem que verificar o estado real da morte de Enzo Ferrari pudessem notar que ela havia ocorrido às 7h, permitindo que o funeral fosse realizado às 6h do dia seguinte, como Enzo Ferrari queria. Parece incrível, mas Enzo Ferrari conseguiu administrar até mesmo esse grande aspecto de sua vida.

No caso de Enzo Ferrari, o funeral foi realizado em 15 de agosto. Deve-se lembrar que o dia 15 de agosto é comemorado na Itália como "Ferragosto", um feriado prolongado que deixa as praias cheias e as cidades vazias. Isso ajudou o plano de Enzo Ferrari a dar ainda mais certo, porque não, ele não havia planejado morrer no dia 14, mas o destino quis que seu enterro fosse em um dia muito tranquilo na cidade. Ele só pretendia ser enterrado quando as multidões ainda estivessem dormindo, mas o destino quis que fosse também em um feriado.

A última aparição pública de Enzo Ferrari foi em 1º de fevereiro de 1988, quando ele recebeu um diploma honorário em Física. Algumas semanas depois, foi comemorado seu 90º aniversário. Nenhuma cerimônia pública, nenhuma autoridade presente, apenas um evento familiar, aberto aos funcionários, com 1.700 pessoas sentadas à mesa. Todos os funcionários receberam o modelo F40 e uma medalha comemorativa, em uma celebração maravilhosa e cheia de afeto.

Nas semanas que se seguiram, sua condição piorou, suas aparições se tornaram esporádicas e, em junho, quando o Papa João Paulo II visitou a empresa, ele só conseguiu fazer uma ligação telefônica com ele, enquanto seu filho Piero fez as honras de receber o Papa. Enzo acompanhou as corridas de sua cama em casa até que, em 14 de agosto, cercado pelo amor de sua família e por um silêncio respeitoso, ele pôs fim à sua jornada terrena.





Como a morte de Enzo Ferrari foi noticiada pela imprensa esportiva italiana

(Por Franco Nugnes)

"Todos nós sabíamos que Enzo Ferrari não estava bem, sabíamos que ele estava passando por um momento particularmente difícil, mas digamos que todos nós saímos de férias. Eu fazia parte da equipe editorial da Autosprint na época e fizemos uma edição dupla para que pudéssemos passar alguns dias fora com nossas respectivas famílias, e estávamos totalmente despreparados para a ideia de que Enzo Ferrari deixaria este mundo em 14 de agosto, um dia antes do Ferragosto, que era um dia que ele odiava, que ele não suportava de jeito nenhum, porque todos estavam na praia, todos estavam de férias, e ele estava condenado a ficar sozinho ou a ter que condenar alguns de seus amigos a estarem com ele no almoço em Fiorano".

"Bem, no dia seguinte, que era o dia de Ferragosto, Enzo morreu, e Carlo Cavicchi, o diretor da Autosprint, ligou para os jornalistas da revista, que ele conseguiu contatar pessoalmente, porque obviamente naquela época não havia telefones celulares. Estamos falando, como todos sabemos, de 1988".

"Tivemos que voltar à redação às pressas e lançamos um formato tabloide de 32 páginas que saía praticamente toda terça-feira com uma segunda edição do mesmo número como suplemento do jornal que já estava em distribuição. Obviamente, isso não teve o destaque que um jornal com uma primeira página dedicada a Enzo Ferrari poderia ter".

"E essa foi a grande surpresa da morte de Drake no dia do Ferragosto. Houve uma reação imediata realmente incrível, mas ele conseguiu escolher o dia que odiava, conseguiu se despedir de todos nós em um momento em que estávamos praticamente com os pés encharcados e depois conseguiu nos colocar em uma confusão. Quase uma piada do destino, de longe".

"Bem, é preciso dizer que o eco foi enorme. A morte de Ferrari foi praticamente algo que marcou um período extraordinário para a casa de Maranello. Ele foi um mito durante sua vida e o mito se estendeu mesmo após sua morte. Portanto, foi uma passagem extraordinária, muito importante".

"Houve quem pensasse que depois de Ferrari não haveria mais Ferrari e, em vez disso, os dados, a história, mostram que, felizmente, esse não foi o caso. Do ponto de vista da mídia, todos ficaram chocados, os jornais não tinham saído, então houve também uma certa reação dentro dos jornais, mas o impacto foi realmente muito, muito forte".

