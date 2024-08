A Alpine está planejando uma atualização "bem grande", que formará a base para 2025, nas corridas finais da temporada de 2024 da Fórmula 1. A fabricante francesa teve uma campanha desafiadora em 2024, com o A524 começando o ano no Bahrein como o mais lento do grid.

Desde então, a equipe passou por grandes mudanças de infraestrutura, que incluíram a saída do diretor técnico Matt Harman para a Williams e a possível saída do diretor da equipe Bruno Famin.

No entanto, também houve contratações - incluindo a volta de Flavio Briatore, como consultor da equipe de F1, e David Sanchez, como diretor técnico executivo, enquanto Oliver Oakes se tornará chefe da equipe após as férias de verão.

Essas mudanças ocorrem paralelamente ao progresso sólido da equipe na pista. E, desde os primeiros dias de dificuldades na retaguarda, a equipe se tornou um marcador de pontos mais regular. A equipe baseada em Enstone está em oitavo lugar no campeonato de construtores, no momento.

Agora, depois de uma grande atualização que chegou no GP da Bélgica, a equipe revelou planos para uma grande mudança que virá para as corridas de final de temporada.

Refletindo sobre as últimas atualizações, Sanchez disse: "Essa é a primeira etapa do projeto. Temos outra, que deve ser bem grande, e essa deve ser a base para o próximo ano. Com certeza faremos mais no carro deste ano."

David Sanchez, diretor técnico executivo da Alpine Foto de: Alpine

Sanchez disse que, após sua entrada, a equipe trabalhou deliberadamente em um programa paralelo para introduzir dois estágios de atualizações.

"Estamos trabalhando nessa etapa desde o primeiro dia", disse. "O outro é uma extensão, usando um pouco mais de tempo para ir mais longe".

Quando perguntado sobre quando a atualização seria feita, Sanchez disse: "Algumas corridas depois do intervalo [de agosto]".

Embora, no início da temporada, a Alpine tenha enfrentado dificuldades com um carro com excesso de peso e problemas de tração, Sanchez disse que agora a equipe praticamente passou da fase de solução de problemas e, em vez disso, está buscando ganhos puros de desempenho.

"O problema número um para todos é encontrar mais downforce e tentar projetar algumas anomalias que podemos ver com o carro atual", disse ele. "Esse pacote [de atualização mais recente] tem como objetivo principal obter mais downforce, mas também um pouco mais de velocidade máxima".

Tendo chegado à Alpine apenas em maio, Sanchez não teve muito tempo para fazer mudanças radicais na organização. No entanto, o diretor técnico acha que a bola está rolando agora em desenvolvimentos que devem deixar a equipe francesa em boa posição para a mudança de regras em 2026.

"Do ponto de vista da infraestrutura, a equipe já estava bem avançada com seus planos", disse ele. "Mas analisamos juntos se precisávamos priorizar alguns itens mais do que outros".

"Acho que onde estamos agora, com o plano que temos, se olharmos para 2026 e além, devemos estar em uma boa posição. Agora é mais para colocar tudo na direção certa com este carro, o próximo, e criar mais confiança na equipe", conclui.

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!