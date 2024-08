Lando Norris se tornou um dos nomes mais observados na primeira parte da Fórmula 1. Isso porque o piloto da McLaren conseguiu ocupar a segunda colocação na tabela de pilotos e está a 78 pontos de Max Verstappen.

Porém, o britânico também teve diversos momentos que colocaram seu talento como motivo de questionamentos. Entre eles, a largada ruim no GP da Hungria, quando ele perdeu a primeira posição para o companheiro, Oscar Piastri.

Atualmente, a McLaren está 42 pontos atrás da Red Bull no campeonato de construtores, mas ainda há 10 corridas que podem mudar todo o jogo. Isso aconteceria se que a equipe de Woking conseguir desempenhando de maneira positiva e o time de Milton Keynes não conseguir recuperar o ritmo.

Agora, Norris confessou que ficou desapontado com o resultado no GP da Bélgica e avaliou seus erros como "estúpidos", admitindo que não poderia ter perdido tantas chances de somar mais pontos.

"Definitivamente houve corridas em que eu queria voltar e fazer um trabalho melhor. Hungria, Canadá e Silverstone, por exemplo", começou ao conversar com a RN365.

"Tive a chance de vencer no Canadá, mas a Mercedes foi muito rápida naquele fim de semana".

Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid with his engineer Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Também perdi a chance de lutar pela vitória em Silverstone porque fui muito mais lento que Lewis Hamilton. Como eu disse na época, mesmo se estivesse na pista à frente de Lewis após os últimos pit stops, não teria vencido a corrida".

Norris também admitiu que as largadas ruins impediram que ele conquistasse mais vitórias, principalmente na Espanha e Hungria.

"Eu potencialmente perdi duas vitórias com minhas partidas em Barcelona e na Hungria. Acho que é uma perda maior do que no Canadá ou em Silverstone".

"Na verdade, fui rápido o suficiente para vencer. Fomos mais rápidos que Max na corrida e, para mim, perdi a posição para fazer a ultrapassagem. Mas, no geral, sinto que sou um piloto muito melhor este ano do que no ano passado e isso é o mais importante para mim".

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!