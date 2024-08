Mariana Becker, jornalista referência em Fórmula 1 e automobilismo no Brasil, se emocionou ao lembrar da mãe, durante entrevista exclusiva ao Motorsport.com. Ela relatou dificuldades em voltar aos paddocks após o falecimento dela.

Mari disse que estava acostumada a ligar e contar o que acontecia na categoria para a mãe, mesmo sem ela entender ou até gostar da F1, mas querendo ver as participações da filha, virando até referência para construção de um texto para televisão para pessoas que, talvez, não se interessassem pelas corridas.

A repórter da Band também relata que recebeu a solidariedade de pilotos e colegas após o falecimento. Mesmo assim, disse que a falta da mãe tornou o ano "bem complicado", por ser o primeiro ano sem se comunicar com ela.

Na carreira como jornalista da Fórmula 1, disse que o momento de maior tensão foi após o acidente de Felipe Massa em 2009, no GP da Hungria, ficando próximo da família do piloto brasileiro e se comunicando à Rafaela, esposa de Massa, sobre as informações dos primeiros socorros.

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!