Foi há cerca de quatro anos que George Russell encontrou o lendário tenista Novak Djokovic em uma academia. Desse encontro, os dois rapidamente começaram a bater papo e depois tiveram conversas profundas.

Depois disso, Russell fez várias visitas ao tenista sérvio, com quem tenta aprender pequenos truques para melhorar seu desempenho nas pistas. Até hoje, o piloto britânico se inspira muito na vida do atleta.

"Compartilhamos ideias e ele foi muito aberto comigo sobre as coisas que tentou e o que funcionou para ele", disse George Russell quando perguntado pela Reuters após conhecer seu modelo de inspiração.

"Nós conversamos sobre várias ideias diferentes. Mas eu realmente gosto do fato de ele querer continuar aprendendo mais, e isso me inspira a aprender mais sobre mim mesmo, sobre o que funciona para mim, o que funciona para eles e a ultrapassar os limites", conclui.

