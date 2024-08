F1 - Albon: "Não acho que Norris possa vencer Verstappen"

Mesmo com o bom início da McLaren e de Lando Norris na temporada de 2024 da Fórmula 1, Alex Albon, piloto da Williams, afirma que Norris superar Verstappen é improvável e a principal preocupação é o campeonato de construtores.

A equipe de Woking está 42 pontos atrás da Red Bull, enquanto Norris está em segundo lugar, 78 pontos atrás de Verstappen. Há muita especulação sobre a possibilidade de Norris diminuir essa diferença e se tornar o campeão mundial de 2024.

"Não acho que Lando será capaz de ultrapassar Max", disse Albon ao portal RacingNews365.

"Acho que o foco deve ser o campeonato de construtores e não o campeonato de pilotos. A cada corrida, vemos uma verdadeira batalha no topo".

"Nos últimos anos, sempre vimos uma batalha no grupo central, mas agora são as equipes de ponta que estão criando a briga e isso é ótimo de se ver", conclui.

Muitos, incluindo o ex-chefe da Haas, Guenther Steiner, acreditam que a McLaren pode ultrapassar a Red Bull e se tornar campeã.

