A Mercedes afirma que ainda precisa de tempo para resolver totalmente os problemas de temperatura dos pneus que estão influenciando seu desempenho na Fórmula 1. A fabricante alemã observou uma tendência neste ano em que seu carro W15 vai muito bem em condições mais frias, mas, se as temperaturas sobem, ele tem mais dificuldades, em comparação com os adversários.

A equipe suspeita que isso seja consequência do fato do carro colocar mais calor nos pneus traseiros - o que é bom para colocá-los na janela de operação correta no frio, mas tem consequências se eles caírem do outro lado e ficarem muito quentes em dias ensolarados.

A Mercedes acredita que encontrar uma solução para o problema não é simples e que podem ser necessárias várias etapas de desenvolvimento até que a equipe chegue a um ponto que a satisfaça. O diretor de engenharia da Trackside, Andrew Shovlin, disse: "Acho que em pistas como Silverstone, tivemos uma traseira muito estável. Na Áustria e em Budapeste, faltou estabilidade.

"Tudo isso se deve ao fato de que parece que estamos colocando mais temperatura nos pneus do que os outros".

"Sabemos que precisamos trabalhar nessa área. Temos planos para fazer isso, mas esse não é o tipo de problema que pode ser resolvido com uma única atualização aerodinâmica. Será o resultado de vários desenvolvimentos para tentar resolver o problema".

Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes-AMG F1 Team, na coletiva de imprensa dos diretores de equipe Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Uma teoria que surgiu sobre as temperaturas dos pneus é que isso poderia ser simplesmente uma consequência da falta geral de downforce - que provoca mais deslizamento do que em outros carros. Mas Shovlin não está convencido de que é isso que está influenciando as características do W15.

"Se você olhar para Silverstone, em termos de downforce do nosso carro, ele não pode ser muito diferente do McLaren ou do Red Bull porque, caso contrário, não teríamos conseguido nos distanciar suavemente no primeiro stint", disse ele. "Portanto, não achamos que essa seja a causa principal do problema.

"Se observarmos onde as pessoas estão dirigindo seus carros agora, todas elas estão convergindo para uma janela bastante estreita em termos de nível de arrasto que você almeja e, inerentemente, qual downforce você obtém com isso. Portanto, acho que estamos lá ou por perto nesse aspecto.

"Obviamente, essa é uma das principais áreas de desenvolvimento que continuarão a ser desenvolvidas. Mas é um problema apenas de temperatura do pneu traseiro, e é aí que está nosso foco".

Perguntado se o problema era mais mecânico do que aerodinâmico, Shovlin acrescentou: "Tem a ver com a forma como você dirige o carro".

"Você pode precisar de ferramentas mecânicas para ajudá-lo a mudar a forma de dirigir o carro. No entanto, você pode conseguir o mesmo afetando as características aerodinâmicas em toda a faixa de velocidade e nas curvas".

"Não entendemos todos os aspectos do que pode ser diferente no nosso carro em relação ao deles, mas tudo o que precisamos é de direções de desenvolvimento que o aprimorem. Continuaremos enfrentando esse problema até chegarmos onde queremos estar", conclui.

MARI BECKER: “Coloco as minhas fichas nos brasileiros”

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!