VÍDEO: Red Bull revela carro 'real' de 2022 em Barcelona; confira

O novo carro radical de Fórmula 1 de 2022 da Red Bull foi a público pela primeira vez com o começo dos testes de pré-temporada em Barcelona nesta quarta-feira (23). A equipe de Milton Keynes, que fez com que Max Verstappen conquistasse seu primeiro campeonato de pilotos no último passado, havia mantido seu 'real' monoposto longe dos holofotes até agora.

Após revelar um show car com sua pintura no lançamento, a equipe completou um shakedown a portas fechadas em Silverstone em um dia de filmagem promocional com apenas algumas imagens de vídeo de baixa resolução feitas por espectadores aparecendo. No entanto, quando os testes oficiais começaram na Espanha, o RB18 foi visto pela primeira vez, com o holandês encarregado de dar as primeiras voltas.

O novo carro certamente não decepcionou em sua ambição, apresentando talvez a solução de sidepod mais agressiva que vimos em todos até agora. Além da entrada estreita, o design apresenta um recorte arrojado que é levado para trás antes de se fundir com a região da coke bottle.

É uma grande mudança em relação ao que os rivais da Red Bull fizeram, com essa área sendo de clara diferença entre as equipes antes da temporada de 2022.

O bico da RB18 também apresenta uma solução interessante, pois se funde com o segundo elemento da asa, em vez de ir até a frente.

A Red Bull espera que os novos regulamentos aerodinâmicos para 2022 sejam uma boa oportunidade para disputar o campeonato novamente. Falando no lançamento da escuderia, Christian Horner, seu chefe, estava atento à possibilidade de outros times terem descoberto algum segredo de design para lhes dar uma vantagem.

"Estamos com o objetivo de manter o que conquistamos no ano passado", disse ele. “A meta é tentar manter o título."

"A grande incógnita é: perdemos alguma coisa com esses regulamentos e alguém saiu à frente?"

Verstappen pilotará o RB18 durante toda a quarta-feira, antes de entregar o carro ao companheiro de equipe Sergio Pérez para a quinta. A dupla terá então meio dia cada na sexta.

