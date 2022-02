Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton pediu à Fórmula 1 que garanta comissários imparciais nas corridas, acreditando que há alguns que "gostam mais" de pilotos específicos. A arbitragem da categoria está no centro das atenções há vários meses após o controverso final da temporada de 2021 em Abu Dhabi e outras polêmicas ao longo do último ano, o que levou a mudanças nas operações da FIA.

O diretor de provas, Michael Masi, foi substituído por dois novos nomes - Eduardo Freitas e Niels Wittich - que compartilharão o cargo. Eles devem desfrutar de um melhor suporte por meio de uma sala de controle de corrida virtual e um consultor sênior neste campeonato.

No final do ano passado, houve alguma confusão entre os pilotos sobre o que era permitido em batalhas roda a roda após vários incidentes, levando a pedidos de maior consistência.

Questionado pelo Motorsport.com sobre abordar o assunto com os novos diretores, Hamilton levantou a questão da tendência entre os 'juízes'.

"Precisamos ter certeza de que teremos comissários imparciais também", disse ele. "Alguns dos pilotos são muito, muito bons amigos de certos indivíduos. Alguns viajam com eles e tendem a ter um apreço."

"Acho que [precisamos] de pessoas que não sejam tendenciosos e se mantenham super centrais quando se trata de tomar decisões."

Após o GP da Rússia do ano passado, o piloto da Alpine Fernando Alonso afirmou que havia "regras diferentes para pessoas diferentes" e que era interessante observar "de qual nacionalidade ele é e qual penalidade receberá".

Essa afirmação foi rejeitada por Masi, diretor na época, que disse que as "regras são aplicadas igualmente para todos".

Hamilton também destacou a necessidade de maior diversidade entre os comissários. Para cada evento, normalmente há um grupo de quatro pessoas que trabalham com o controle de corrida para julgar incidentes e decidir sobre as penalidades.

"Quero ver mais mulheres na sala dos comissários", comentou o britânico. "Acho que não temos muitas, no ano passado foi talvez uma ou duas. E eu acho que seria incrível para eles terem um homem e uma mulher como os dois diretores de provas."

"Acho que é uma ótima maneira de promover a diversidade também."

A incerteza sobre as regras em 2021 esteve no auge no Brasil e na Arábia Saudita, após as batalhas entre Hamilton e seu rival Max Verstappen, levando a conversas entre os pilotos e a FIA.

Discutindo a aplicação das diretrizes em batalhas na pista, Sergio Pérez, da Red Bull, disse que, embora fosse "um pouco da natureza do esporte" ter alguma incerteza, era importante obter consistência sempre que possível.

"Não é como o futebol, onde tudo é muito mais claro", disse o mexicano. "Aqui, cada incidente é muito diferente e é muito difícil para os comissários tomarem decisões, mas poderíamos ter consistência na sala de controle, as mesmas pessoas."

"Também temos que apoiar o novo diretor que chega. Sempre leva tempo. Está na natureza do nosso esporte. É sempre um debate e não é tão direto quanto outros."

"Provavelmente, todos nós pilotos estamos alinhados com o que pensamos ser o caminho ideal, mas ainda haverá um pouco de diferença", acrescentou Daniel Ricciardo, da McLaren. "Então, mesmo entre nós, nem sempre é tudo tão simples. Não é um trabalho fácil, mas deve haver algum nível de consistência."

"Isso é tudo o que podemos pedir, e então saberemos um pouco melhor o que é certo e errado."

