Lance Stroll usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar imagens da sua recuperação após o acidente sofrido enquanto praticava ciclismo, dias antes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein.

No vídeo divulgado pelo piloto da Aston Martin, é possível ver imagens dos punhos quebrados assim como o dedo do pé, que também acabou sendo fraturado. Além disso, também há registros do canadense no processo pós-cirúrgico e toda a reabilitação feita, desde o início, para recuperar os movimentos.

No post, Stroll ainda sana uma das principais dúvidas em relação ao ocorrido: a data. Havia uma certa dúvida sobre o dia exato do acontecimento, uma vez que a Aston só divulgou o ocorrido no dia 20 de fevereiro. Na legenda, ele revela que tudo aconteceu dois dias antes de vir à tona, 18/02.

Mesmo com uma recuperação praticamente em tempo recorde, Lance perdeu a pré-temporada no Bahrein dando lugar ao brasileiro Felipe Drugovich. A presença do canadense na estreia do calendário era uma dúvida visto a incerteza do grau das fraturas. Contudo, ele recebeu a liberação dos médicos da FIA e participou do fim de semana inaugural de 2023 conquistando um sexto lugar para a Aston Martin mesmo sentindo fortes dores.

A presença de Stroll no cockpit no último domingo 'contrariou' todas as expectativas, até mesmo dos responsáveis pela recuperação do piloto, que viam o retorno às pistas somente a partir da terceira corrida do ano, na Austrália.

"Quero tirar um momento hoje para refletir sobre as últimas semanas e compartilhar minha história com vocês. No sábado, 18 de fevereiro, bati com a bicicleta enquanto treinava na Espanha. Os exames mostraram que tive uma fratura e deslocamento no punho direito, uma fratura no punho esquerdo, uma fratura parcial na mão esquerda e finalmente outra fratura no dedão do pé direito.

Com o início da temporada chegando, o momento não poderia ter sido pior. Minha equipe médica, a princípio, acreditou que eu não apenas perderia os testes, mas também as primeiras corridas. 48 horas após o meu acidente/12 dias antes da primeira corrida, o Dr. Javier Mir operou com sucesso o meu punho direito.

Após a cirurgia, o Dr. Mir me disse que eu voltaria para Jeddah se trabalhasse duro e, com um pouco de sorte, ele estava otimista de que eu poderia correr no Bahrein - mas essa era uma possibilidade remota. Até hoje estou convencido de que a urgência que o Dr. Mir mostrou para mim ajudou a me levar ao Bahrein.

O trabalho não foi feito. Infelizmente, o Dr. Mir explicou que as fraturas em minha mão/punho e dedo do pé esquerdo não eram adequadas para fixação e que eu precisaria contar com uma abordagem mais conservadora para curar minhas outras lesões.

Minha equipe médica garantiu que estávamos fazendo tudo e qualquer coisa que mostrasse alguma evidência de cicatrização óssea. Tornou-se o meu trabalho o tempo inteiro, tentando juntar tudo o que pudesse ajudar, mesmo que fosse em 0,5%. Inicialmente o progresso foi lento - precisava de muita ajuda mesmo nas tarefas diárias de casa.

Mas a cada dia ficava melhor e tornou-se possível que tivéssemos a chance de correr no Bahrein. Minha equipe médica desenvolveu um programa que me ajudaria a restaurar a mobilidade e a força em meus punhos.

A reabilitação exigiu muito trabalho e persistência - mas com uma equipe médica incrível e meus amigos e familiares me apoiando - consegui superar a dor e voltar à pista no Bahrein com minha equipe e outros pilotos.

E nós conseguimos!!!

Sou grato a todos que me apoiaram e enviaram mensagens gentis!"

