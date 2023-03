Carregar reprodutor de áudio

Consultor de automobilismo da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko criticou a Ferrari após o abandono do monegasco Charles Leclerc, piloto da escuderia italiana na categoria, no GP do Bahrein. "De que adianta um grande motor se ele quebra?", questionou o dirigente austríaco.

Leclerc abandonou a etapa de Sakhir, que inaugurou a temporada 2023, em função de um problema em sua unidade de potência, já nos estágios finais da prova barenita, na qual rumava para um pódio atrás do mexicano Sergio Pérez e do líder holandês Max Verstappen, ambos da Red Bull.

"A Ferrari tem o motor mais potente, mas qual é o sentido de ter mais motor potente se ele não for confiável?", ponderou Marko, que também elogiou o gerenciamento de pneus permitido pelo carro de 2023 da Red Bull. O time de Maranello, por outro lado, sofreu com o desgaste das gomas no GP.

"Nossa gestão fez a diferença. Graças ao nosso chassi e ao trabalho dos pilotos. Mas no Bahrein há um asfalto 'especial' e isso não significa que conseguiremos fazer isso no resto do ano. Teremos que trabalhar duro para manter esta liderança", disse, mencionando a abrasividade da pista de Sakhir.

“Foi uma ótima corrida para nós, mas nossos adversários facilitaram as coisas. Com Leclerc fora, não fomos mais forçados a ir até o limite e Fernando Alonso (espanhol que completou o pódio com a Aston Martin) levou muito tempo para ultrapassar os carros [atrás]. As temperaturas estavam muito altas e não sei se poderíamos acelerar ao máximo, poderíamos ter problemas”, deixou no ar o sempre polêmico Marko.

