Vice-campeão da Fórmula 1 pela Ferrari, Felipe Massa revelou no Bahrein, onde se disputou a primeira etapa da categoria em 2023 neste fim de semana, que cogitou entrar na justiça para 'reclamar' o título que acabou com o britânico Lewis Hamilton, então piloto da McLaren, em 2008.

A fala do brasileiro vem após o britânico Bernie Ecclestone, ex-chefão da elite global do esporte a motor, admitir que sabia do 'Crashgate', realizado no GP de Singapura de 2008 para beneficiar o piloto espanhol da Renault Fernando Alonso, antes mesmo de o escândalo vir à tona.

O 'esquema' com participação do brasileiro Nelsinho Piquet e orquestrado pelo chefe italiano da Renault, Flavio Briatore, acabou prejudicando Massa no campeonato, que acabou vencido por Hamilton na última curva da corrida final, em Interlagos. A diferença entre eles foi de só 1 ponto.

“Naquela época, havia uma regra de que a classificação do campeonato era intocável após a cerimônia de premiação da FIA no final do ano. Então, Hamilton foi presenteado com a taça e estava tudo bem”, disse o inglês de 92 anos, para o qual Massa foi "roubado", ao F1-Insider.

O escândalo de Singapura-2008 acabou divulgado só em 2009, de modo que o chefão da categoria e o então presidente da FIA -- o britânico Max Mosley, que também sabia do caso antes de o 'Crashgate' vir à tona -- alegadamente não poderiam fazer nada, segundo Ecclestone.

“Bernie poderia ter dito tudo isso antes, não agora", reagiu Massa em entrevista ao Corriere della Sera neste fim de semana, no Bahrein. “Mas eu sempre disse que isso era inaceitável", seguiu o brasileiro ao jornal italiano.

"Falei sobre isso na época com a Ferrari e com os advogados da equipe em Maranello e eles me disseram que não havia nada que pudessem fazer. Não havia chance de vencer", explicou o brasileiro.

“Mas sempre pensei, e ainda penso hoje, que, se eu tivesse contratado advogados por conta própria e apresentado um caso, o resultado teria sido diferente”, ponderou Felipe, que também foi questionado sobre se pretende tomar uma providência sobre isso após as falas recentes de Bernie.

"O que mudaria agora?”, questionou o ex-Ferrari. “A história deveria ter sido resolvida assim que se tornou conhecida, com os métodos corretos de justiça. Em outros esportes, títulos foram revogados quando coisas como essa foram descobertas. Por que não na F1?”, completou Massa.

