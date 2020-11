O GP do Bahrein de Fórmula 1 foi marcado por um forte acidente de Romain Grosjean neste domingo. O piloto da Haas bateu de frente contra um guard rail, seu carro se partiu ao meio e houve uma grande explosão. De todo modo, o francês conseguiu sair do incêndio. Assista:

Apesar da violência da batida, Grosjean escapou 'apenas' com algumas queimaduras nas mãos e nos pés. O piloto passará a noite em um hospital para se recuperar do acidente e tratar as lesões.

Ainda não se sabe se o francês terá condições de correr o GP do Sakhir, disputado no mesmo autódromo no próximo domingo. O chefe de equipe da Haas, Gunther Steiner, desconversou sobre eventuais substitutos de Grosjean.

O brasileiro Pietro Fittipaldi é um dos pilotos reservas do time norte-americano. De todo modo, o GP do Bahrein foi vencido pelo britânico Lewis Hamilton, que largou da pole com a Mercedes. O holandês Max Verstappen e tailandês Alex Albon fecharam o top-3 com a Red Bull.

