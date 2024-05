O ex-piloto da Fórmula 1, Ralf Schumacher, voltou a tecer duras críticas à Red Bull, afirmando que, caso Christian Horner fique como chefe, o time austríaco pode se tornar medíocre em apenas dois anos.

O comentário de Ralf vem na esteira da saída iminente de Adrian Newey da Red Bull, com o anúncio devendo ser feito antes do GP de Miami, mesmo com seu contrato sendo válido até o fim de 2025. No momento, a melhor chance é de uma ida para a Ferrari.

Schumacher, em conversa com a Sky Sports Alemanha, diz que a Red Bull está desmoronando por causa da presença de Horner, e que a situação pode piorar nos próximos dois anos.

"Adrian Newey precisa de harmonia, de um bom ambiente e de um bom local de trabalho. E sejamos honestos, a Red Bull está desmoronando neste momento. Portanto, Christian Horner é o único responsável, porque se apega ao poder com todas as suas forças".

"Não acho que a saída de Adrian Newey seja o último de seus problemas. Max Verstappen e Helmut Marko também estão pensando nisso. Então, vou dar mais dois anos à Red Bull e, se eles mantiverem Christian, tenho certeza de que a equipe irá afundar na mediocridade".

E quando questionado se a saída de Newey da Red Bull pode iniciar um efeito dominó, o ex-piloto respondeu com firmeza:

"Certamente. Pierre Waché é uma pessoa do departamento técnico que foi responsável por assumir o cargo de Newey. Ele pode fazer o trabalho sozinho, mas acho que Horner subestima a importância de cada pessoa. Ele acha que pode fazer tudo sozinho, mas acho que está cometendo um erro. É uma pena para a Red Bull o que está acontecendo".

