Uma nova reviravolta na ‘novela’ Max Verstappen e Red Bull ainda é concebível. É o que deixa no ar o pai do tricampeão mundial de Fórmula 1, Jos Verstappen.

Falando desta vez ao site Racexpress, Jos foi mais diplomático do que costuma ser, mas ainda assim deixou claro que ainda existe a possibilidade de Max continuar em outro lugar.

Segundo ele, a decisão será baseada principalmente em como os recursos de 2026 serão desenvolvidos, confirmando assim que Verstappen tem reservas sobre os primeiros motores produzidos pela Red Bull.

“Acho que todo mundo quer Max, mas Max está muito bem agora”, disse Jos. “Ele tem um carro rápido, mas sim, temos que olhar mais longe, estamos olhando principalmente para 2026, vamos esperar com muita calma e ver o que acontece”.

Jos não se aprofundou sobre o futuro de Adrian Newey: “Esses rumores são comuns, não quero dizer nada sobre eles. Sei que existe um acordo entre ele e a Red Bull, veremos o resto. Sabemos como é o desempenho dele e quão bom ele é.”

VERSTAPPEN SE REÚNE COM MERCEDES: Troca bilionária na F1? Lewi$, Newey, Lando 'lesionado' e +! Senna

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #8: Bagnaia mostra quem manda contra Márquez e tudo sobre o GP da Espanha

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!