Foi divulgado nesta quarta-feira (30) o primeiro trailer do filme "Ferrari", que conta a história de Enzo Ferrari, fundador da histórica montadora italiana e da equipe de competições automobilísticas.

O filme terá o ator Adam Driver (Star Wars Episódios VII, VIII e IX, História de um Casamento e Infiltrado na Klan) no papel de Il Commendatore. O elenco conta ainda com Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona), Shailene Woodley (A Culpa é das Estrelas) e Patrick Dempsey (Grey's Anatomy).

O ator brasileiro Gabriel Leone, que dará a vida a Ayrton Senna na minissérie da Netflix com previsão de lançamento para o final de 2024, também integra o elenco no papel de Alfonso de Portago, que correu pela Ferrari na Fórmula 1 em 1956 e em 1957 e que morreu a bordo de um carro da equipe italiana na Mille Miglia de 1957.

O filme se passa no verão de 1957 e, segundo a sinopse oficial, conta a história de um Enzo Ferrari "em crise".

"A falência ronda a companhia que ele e sua esposa, Laura, construíram do zero 10 anos antes. Seu casamento tempestuoso sofre com a perda de seu filho. Ferrari sofre com o reconhecimento do outro. O desejo de seus pilotos pelas vitórias os levam para além do limite. Ele arrisca tudo em uma corrida, uma prova traiçoeira de 1000 milhas pela Itália, a icônica Mille Miglia".

O longa-metragem terá sua primeira exibição nesta quinta-feira (31) como parte da mostra competitiva do Festival de Veneza, um dos mais importantes do mundo do cinema, mas sua estreia no circuito comercial será apenas em 25 de dezembro.

Confira abaixo o primeiro trailer do filme Ferrari:

