Max Verstappen alcançou a nona vitória consecutiva no GP da Holanda de Fórmula 1, igualando o recorde de Sebastian Vettel, que ameaça ultrapassar neste fim de semana. O holandês está batendo todos os recordes e o momento em que abrirá mão do primeiro lugar não está à vista. E Fernando Alonso, que partilhou o pódio e uma conferência de imprensa com ele em Zandvoort, elogiou o que sendo conquistado.

No entanto, quando questionado se Verstappen estava tendo um desempenho em outro nível ou se ele e Lewis Hamilton poderiam desafiá-lo se estivessem no mesmo carro, por exemplo, ele respondeu: “Às vezes o que Max está conseguindo é subestimado, concordo com o comentário e a pergunta que outro jornalista fez anteriormente".

"Acho que vencer de forma tão dominante em qualquer esporte profissional é muito difícil. E estar no mesmo nível que ele? Obviamente, os pilotos em geral têm muita autoconfiança, por isso acho que também posso me sair bem, não sei quanto ao Lewis, mas eu posso! E o Lewis também pode, assim como todo mundo."

Fernando Alonso acredita que é preciso entrar em uma espécie de comunhão com o carro, algo que ele sentiu no domingo, na Holanda, e que seu rival consegue alcançar com mais frequência com a Red Bull: "Acho que é preciso entrar em um estado de espírito, em um estado em que você esteja conectado com o carro. Por exemplo, em dias como este, senti que estava no meu melhor e que estava dando 100% do que sentia e das minhas habilidades, mas talvez em Spa eu não estivesse nesse nível, ou na Áustria, e assim por diante."

"Portanto, você sempre sente que há espaço para melhorias e não está 100% satisfeito consigo mesmo, como estou hoje e acho que Max está conseguindo esse 100% com mais frequência do que nós no momento, do que qualquer um dos pilotos, e é por isso que ele está dominando."

A primeira pergunta que se referia a Alonso havia sido feita a Verstappen pouco antes, sobre se as condições complicadas que a F1 enfrentou no GP da Holanda ajudaram a dar crédito ao que Verstappen está conseguindo com o melhor carro. O bicampeão holandês explicou: "Sim, com certeza. Quero dizer, mesmo que você tenha o melhor carro, e acho que já houve carros mais dominantes no passado do que o que temos no momento e eles não conseguiram fazer isso, vencer nove vezes seguidas, ou quantas vitórias seguidas temos como equipe, não é fácil [a sequência de 14 vitórias da Red Bull]."

"Então, sim, é difícil e, especialmente como neste domingo, é fácil tomar uma decisão errada ou até mesmo deixar que ela acabe na brita ou algo assim. Então, infelizmente, nunca é tão fácil", concluiu.

