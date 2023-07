A situação do mundo do cinema e da televisão segue se agravando após o Sindicato dos Atores (SAG) se unir à greve liderada pelo Sindicato dos Roteiristas (WGA). Porém, a produção do filme sobre a Fórmula 1, realizada pela Apple, seguirá suas filmagens no GP da Hungria deste fim de semana.

Após Brad Pitt sinalizar na última semana sua solidariedade com o movimento, algumas reportagens indicavam incorretamente que a produção do filme seria interrompida até o fim da greve.

Porém, mesmo com a ausência do vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Era uma vez em Hollywood, as gravações terão continuidade no paddock da F1 na Hungria neste fim de semana, já que é possível realizar filmagens gerais de ação da pista e do paddock mesmo sem a presença dos atores.

Antes do GP da Hungria, a garagem da equipe fictícia Apex GP, pela qual Pitt correrá no filme, foi montada no pitlane do Hungaroring. Além disso, há espaços na programação do fim de semana separados para a gravação de imagens do carro na pista. Para o longa, a produção pegou um carro de F2 que foi modificado para o regulamento atual da F1 com o auxílio da Mercedes.

Segundo apurado, há planos para a captura de imagens do carro em pit stop, parque fechado, e atividades de grid.

Piloto-dublê Craig Dolby no lugar de Brad Pitt para uma cena Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Pitt está aproveitando a oportunidade de dar a vida a Sonny Hayes, um piloto veterano que retorna à F1 anos após sua saída do Mundial devido a um acidente. Em entrevista à Sky Sports F1 após o GP da Grã-Bretanha, o ator comentou sobre o filme.

"Devo dizer que, como um civil, não tinha ideia do que é preciso para ser um piloto, a agressividade e a destreza. São atletas incríveis. Tenho muito respeito por todos, em todas as classes. Vou ficar aqui até que me expulsem, porque estou amando isso. Acho que é o sonho de qualquer pessoa".

"Meu personagem teria corrido em Le Mans, em Daytona. Vi que você venceu Le Mans e Daytona, o que é espetacular", continuou Pitt em referência ao entrevistador Martin Brundle. "De novo, tenho muito respeito pelo que vocês fazem e tenho curtido o que vocês fazem há anos. Então muito obrigado! É ótimo estar aqui".

Como demissão de De Vries IMPACTA DRUGOVICH? Veja por que Nyck pode ser PEDRA NO SAPATO de Drugo

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #239 – O que esperar de Ricciardo em retorno à F1? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music