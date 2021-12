Com o Natal se aproximando, Max Verstappen aproveitou a época para fazer um gesto especial com o chefe da Red Bull, Christian Horner, dando ao britânico um presente de agradecimento após a conquista deu seu primeiro título na Fórmula 1.

O holandês se mostrou em casa na Red Bull desde o primeiro dia, mesmo quando não tinha um carro para lutar por vitórias constantemente, se mantendo sempre fiel ao time austríaco mesmo sendo um nome quente no mercado.

Isso foi confirmado quando, em janeiro de 2020, assinou um contrato de longo prazo, que o mantém na equipe até o final de 2023, mas a Red Bull já trabalha para estender ainda mais esse acordo.

Logo após cruzar a linha de chegada para garantir o título em Abu Dhabi, Verstappen mostrou seu carinho pela equipe e Horner respondeu na mesma sintonia, e agora o holandês tratou de dar um presente especial ao chefe em agradecimento.

Durante uma visita à sede da Red Bull em Milton Keynes na Inglaterra, Verstappen deu a Horner um dos capacetes usados na temporada 2021.

"Muito obrigado Max Verstappen pelo presente especial, um capacete que te levou ao campeonato e que, sem dúvidas, fez seu trabalho em 2021!", escreveu Horner em sua conta no Instagram ao publicar um vídeo do momento.

Verstappen se uniu à Red Bull como membro da Academia em 2014 e em 2015 chegou à F1 pela Toro Rosso, ficando na equipe italiana por pouco mais de um ano antes de ser promovido ao time principal, vencendo logo em sua estreia, no GP da Espanha de 2016.

Desde então, o novo campeão da F1 já acumula 20 vitórias, 13 poles e 60 pódios ao longo de sete anos na categoria.

