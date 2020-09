Dar uma olhada de perto nos detalhes do design de um carro de Fórmula 1 pode ser um negócio complicado, especialmente em áreas onde as estruturas aerodinâmicas tornam mais fácil de esconder as coisas.

No entanto, em um final de semana em que a Ferrari introduziu algumas pequenas atualizações que ela espera que ajudem a desbloquear mais desempenho de seu carro no futuro, alguns dos melhores aspectos de seu SF1000 foram vistos depois que Sebastian Vettel bateu no treino classificatório.

Com a asa dianteira arrancada de seu carro, ofereceu aos espectadores a chance de achar aspectos de seu bico complexo e área da capa que não eram tão óbvios antes.

A Ferrari havia deixado claro antes do final de semana que as mudanças vistas no SF1000 durante o GP da Rússia seriam pequenas e não eram uma solução total para algumas das falhas mais fundamentais do carro deste ano.

E embora as mudanças em Sochi possam ser mais sobre a compreensão da direção na qual a equipe precisa seguir, o pacote de peças instaladas foi bastante diferente.

Na frente do carro, a Ferrari continua a usar o design do bico mais largo que ostenta desde 2016, com a introdução da ponta do nariz estilo polegar que é usada para atender às restrições regulamentares.

Isso está em contraste com o que a Mercedes fez, que é utilizar uma ponta mais bulbosa e pilares muito estreitos que fazem a transição para um corpo mais esguio, permitindo mais espaço para a solução de 'capa' montada em seu lado inferior.

No entanto, em uma tentativa de usar sua seção central do carro de maneira semelhante, a Ferrari adicionou um arado à sua solução no GP de Singapura na temporada passada. Isso promoveu uma estrutura de fluxo diferente, a fim de alterar o comportamento do carro, talvez colocando um pouco mais de carga no eixo dianteiro ao mesmo tempo.

Ferrari SF1000 nose inlet detail Photo by: Giorgio Piola

Para a Rússia, o nariz e o arado foram ligeiramente modificados para melhorar o fluxo através do que se tornou entradas ao lado da ponta do polegar.

A borda dianteira do arado agora está ligeiramente mais baixa para ajudar a puxar o fluxo através das entradas (à esquerda), enquanto altera a forma como o fluxo de ar e as pressões associadas também aumentam sob a superfície.

Enquanto isso, o uso contínuo da Ferrari dessa combinação de nariz e arado significa que a equipe ainda utiliza uma estrutura complexa de palhetas giratórias que é montada tanto na extremidade traseira do nariz quanto na parte inferior do chassi.

Comparativamente falando, a solução usada pela Mercedes tem sua capa recuada e, como tal, caída na seção ocupada pelas palhetas giratórias do SF1000.

Agora, se não fosse pelo acidente de Vettel durante a classificação, algumas das mudanças nesta região poderiam ter passado despercebidas, já que os danos do acidente tornaram muito mais fácil ver aquela parte do carro que estava no caminhão de recuperação.

Adicionadas à placa de base da parte do chassi das palhetas giratórias estão três fileiras de 'palhetas de dedo tortas', cada uma das quais se arqueia na parte superior para formar uma superfície em forma de L (seta vermelha).

É uma característica que compartilha alguns pontos em comum com a equipe parceira Haas, que introduziu um arranjo semelhante no GP da Espanha em 2019, enquanto a Red Bull também adicionou uma única palheta no topo de sua capa nesta região.

Ferrari SF1000 rear wing endplate comparison Photo by: Giorgio Piola

Um novo design da asa traseira também foi instalado na Ferrari no último final de semana e apresenta algumas vertentes do DNA do design da Mercedes.

O recorte traseiro superior da placa final agora apresenta bordas serrilhadas, enquanto a espessura da placa final abaixo foi reduzida para que as batidas de ar ascendente possam ter um papel mais comandante.

Enquanto isso, a seção listrada que fica fora do limite da caixa delimitadora regulamentar agora apresenta apenas dois orifícios totalmente fechados, em vez das seis aberturas que perfuravam aquela seção anteriormente.

A Ferrari parece ter identificado algumas das áreas problemáticas do design do SF1000 e fez algumas mudanças para ajudar no curto prazo, até que atualizações mais robustas possam chegar.

Devemos começar a ver os sinais verdes de progresso durante a segunda metade desta temporada. Mas o verdadeiro trabalho provavelmente será melhorar suas chances para 2021, quando ela implantará seus tokens de desenvolvimento e terá uma nova unidade de energia, combustível e lubrificantes que devem ajudar a restaurar parte da potência que falta em seu pacote atual.

Ferrari vive o caos e Reginaldo Leme relembra momentos de crise da escuderia italiana na Fórmula 1

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?