Após a ira do holandês Max Verstappen na Hungria, contra praticamente tudo e todos, o consultor de automobilismo da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko, mostrou compreensão por seu astro. "Você conhece os Verstappens não necessariamente pelo rádio", afirmou o conselheiro taurino à ORF.

Marko dá a Verstappen um 'cheque em branco'. "Está claro que a culpa foi nossa", pondera o austríaco, acrescentando na Sky: "Subestimamos completamente a dificuldade de ultrapassar. Pensamos que, com a velocidade que tínhamos, seríamos mais rápidos que [Lewis] Hamilton e [Charles] Leclerc, mas simplesmente não conseguimos passar. Isso mostrou que a estratégia escolhida estava completamente errada".

O consultor da Red Bull, que fala de um "erro grosseiro de avaliação", explica: "Presumimos que a qualidade dos pneus seria decisiva no final e, portanto, ficamos mais tempo fora (nos primeiros stints). Mas, como você viu, mesmo que tenhamos sido 1s mais rápidos que Hamilton (terceiro colocado com a Mercedes), não ajuda se o tempo de ultrapassagem for significativamente maior, ao contrário de nossos cálculos".

Como resultado, Verstappen bateu de frente com Hamilton no final da corrida, com ambos se tocando. Lewis seguiu em terceiro e foi ao pódio, mas Max levou a pior e terminou em quinto, atrás da Ferrari de Leclerc

Helmut opinou: "Max iniciou uma manobra de ultrapassagem e o carro não estava 'fora de controle'. Se Hamilton não o tivesse catapultado para o ar com a roda dianteira, ele (Verstappen) teria tido tudo sob controle".

Desta vez, a Red Bull errou na estratégia de Max Verstappen Foto: Motorsport Images

"O fato de ele estar frustrado, na corrida também, faz parte: da atualização, ele certamente esperava mais. Ele ficou 46 centésimos atrás (na classificação) e, se você analisar a volta, poderia ter sido o contrário. Se ele estivesse na pole position, tudo teria sido diferente", seguiu Marko.

"Estamos atrás da McLaren, mas relativamente próximos", diz Helmut, que atribui a perda de tempo principalmente à estratégia e aos incidentes individuais: Já na largada, Verstappen teve que deixar Norris passar novamente porque ele ultrapassou o britânico fora da pista no tumulto da primeira curva.

"Como disse, ele estava esperando mais da atualização. 46 centésimos, isso não é mensurável. E se ele estivesse na frente, teria sido diferente. Max não está tão acostumado a isso, nós também não estamos acostumados a isso, que é preciso lutar muito, que temos adversários...".

"Temos que trabalhar mais, temos que fazer mais. Não podemos nos permitir o menor erro, caso contrário, a McLaren estará lá. Os dois pilotos são muito fortes e a McLaren 'não se importa' com as temperaturas, a pista e os pneus. É realmente o melhor [carro].".

O GP da Hungria, com Piastri x Norris x Verstappen x Hamilton! PETECOF e MOTTA debatem



Podcast Motorsport.com debate chances dos brasileiros no grid titular da F1 e Norris x Verstappen

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!