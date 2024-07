Stoffel Vandoorne pilotará o carro da Aston Martin pela primeira vez em dois dias de testes da Pirelli em Spa-Francorchamps, em 30 e 31 de julho, logo após o GP da Bélgica de Fórmula 1.

Vandoorne, que foi nomeado piloto reserva e de desenvolvimento da Aston Martin em 2023 - juntamente com Felipe Drugovich - irá para a pista com o AMR24 pela primeira vez nesta ocasião, tendo trabalhado principalmente no simulador da Aston em Silverstone desde o início da temporada.

"Estou realmente ansioso para pilotar o AMR24 pela primeira vez em Spa", disse Vandoorne, entusiasmado. "É sempre especial voltar ao volante de um carro de Fórmula 1, e ainda mais especial fazê-lo em meu circuito de origem. Como parte desses testes oficiais, usaremos diferentes compostos e estruturas de pneus para fornecer feedback à Pirelli."

"Com curvas de alta e baixa velocidade, o circuito oferece uma diversidade útil de pontos de dados, e geralmente há uma boa chance de pilotar em condições de pista molhada."

Antes da Aston Martin, Stoffel Vandoorne - que teve 42 largadas em corridas entre 2016 e 2018 - havia atuado como piloto reserva da Mercedes de 2019 a 2022. Durante esse período, ele também realizou testes com a Racing Point e a McLaren, como parte da parceria entre essas duas equipes e a Mercedes.

Campeão da Fórmula E com a Mercedes em 2022, ele também compete nas corridas de resistência, fazendo parte da equipe da Peugeot em um dos dois 9X8s no WEC.

