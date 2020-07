Williams diz que tem conversas com investidores de “alta qualidade”

A vice-diretora da Williams, Claire Williams, diz que ainda está conversando com potenciais investidores e compradores de "alta qualidade" na equipe de Fórmula 1.

A Williams anunciou formalmente no final de maio que está buscando ativamente novos investidores e até consideraria uma venda definitiva do terceiro time mais antigo da F1.

O diretor esportivo da F1, Ross Brawn, disse no mês passado que "pessoas sérias" estavam olhando para a equipe e que estava otimista com as chances de um acordo ser concluído.

O pai de Nicholas Latifi, Michael, que no início deste ano concordou em conceder à equipe um empréstimo para ajudá-la a atravessar sua crise de caixa, é considerado um dos potenciais investidores.

Williams diz que o processo de avaliação das várias opções está em andamento.

"Estamos felizes com o processo e como está indo até agora", disse ela. "Recebemos vários investidores em potencial muito interessantes e estamos conversando com eles no momento. Eles são de alta qualidade, dos quais estamos muito satisfeitos.”

Williams também insistiu que uma venda definitiva ainda não foi descartada.

"Os parâmetros não mudaram. Estamos buscando investimento na equipe, participação majoritária ou venda total.”

"Ainda estamos pensando em qualquer uma dessas linhas. As opções estão disponíveis para nós, e será a decisão do conselho sobre a melhor opção que será colocada em cima da mesa."

Participação de Wolff esclarecida

Relatos falsos surgiram no mês passado de que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, havia comprado novamente ações da Williams depois que a equipe começou um esforço para encontrar novos investimentos para garantir seu futuro a longo prazo.

Wolff se tornou acionista minoritário da Williams em 2009, antes de se tornar diretor executivo da equipe em 2012, possuindo 15%.

Wolff deixou a Williams em janeiro de 2013 para se tornar chefe de automobilismo da Mercedes e acionista em sua operação na F1, e foi obrigado a vender suas ações da Williams.

Foi anunciado em março de 2016 que Wolff havia vendido suas ações restantes na Williams ao empresário americano Brad Hollinger.

Mas a vice-diretora da equipe, Claire Williams, esclareceu que a venda dos 5% finais dessas ações ainda não foi concluída.

"Os relatórios não estavam corretos", disse Williams quando perguntada pelo Motorsport.com sobre especulações de que ele havia comprado novas ações na equipe.

“Toto, como todo mundo sabe, comprou uma participação acionária há muito tempo, em 2009, de Frank [Williams] e Patrick [Head].”

“Ele obviamente se juntou à Mercedes posteriormente e, como parte dessa mudança, ele obviamente teve que alienar sua participação acionária.”

“Brad Hollinger, um dos acionistas minoritários da Williams e um diretor não-executivo, comprou a maioria dessas ações da Toto, mas ainda não concluiu os 5% restantes, então eles voltaram às mãos de Toto.”

“Toto não comprou novas ações no passado recente ou em um passado recente. Foi apenas um problema com uma transação.”

Wolff tem vários investimentos no automobilismo e na indústria automotiva, adquirindo recentemente uma participação minoritária na Aston Martin após a aquisição da Lawrence Stroll.

SEXTA-LIVRE: Três times na ponta, Ricciardo bate forte, Ferrari muito mal e GP do Brasil ameaçado

PODCAST: Bastidores do início da F1 na Áustria e participação de Felipe Drugovich

Your browser does not support the audio element.

Related video