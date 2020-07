Depois de liderar o segundo treino livre para o GP da Estíria nesta sexta-feira, Max Verstappen afirmou que está muito mais otimista para a corrida austríaca do que na semana passada. Será a segunda prova consecutiva da Fórmula 1 2020 no Red Bull Ring.

De acordo com o piloto holandês, os sentimentos em relação ao carro deste ano da Red Bull são “muito melhores” antes do GP da Estíria. “Aprendemos mais sobre o carro. Não estávamos tão felizes na semana passada, por isso tentamos consertar algumas coisas”, explicou.

"Até agora, está muito melhor. A direção que tomamos parece ser a correta. Não sei se temos o pacote certo para vencer a corrida, vamos descobrir no domingo. Mas com certeza o dia foi muito positivo em comparação com a semana passada", seguiu.

Liderança do holandês no segundo treino livre pode virar pole position

É possível que o tempo de Verstappen no treino renda ao piloto sua terceira pole na F1, já que há a previsão de uma tempestade para Spielberg neste sábado. Caso isso ocorra, o grid pode ser definido pelas posições do TL2. Há também a possibilidade de realização da classificação no domingo cedo. Esta opção é mais lógica na visão do holandês, embora ele possa ser o grande beneficiado caso o treino classificatório não ocorra.

"Vamos ver amanhã se conseguimos fazer a classificação. Mas acho que, se não conseguirmos, faremos no domingo de manhã”, completou o piloto da Red Bull, que venceu o GP da Áustria em 2018 e 2019.

