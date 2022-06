Carregar reprodutor de áudio

A equipe Williams foi multada em 25 mil dólares (mais de 122 mil reais na cotação atual) pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após uma violação processual dos regulamentos financeiros da Fórmula 1, anunciou o órgão regulador nesta terça-feira.

A FIA disse que a Williams não enviou sua documentação completa do relatório anual de 2021 até o prazo de 31 de março de 2022, conforme exigido pelo artigo 5.1 dos regulamentos financeiros da categoria.

A Williams foi notificada da violação em abril pela administração de limite de custos da FIA. A equipe de Grove colaborou devidamente com a FIA para corrigir a violação. O corpo diretivo disse que o time assinou um ABA (Acordo de Violação Aceito) que se traduziu em uma multa de 25 mil dólares.

A FIA comunicou: “Tendo considerado a explicação de Williams e dado, em particular, que a violação de procedimento foi divulgada voluntariamente pela Williams antes do prazo de relatório anual de 31 de março de 2022, tendo a Williams cooperado totalmente na tentativa de remediar a violação, a Cost Cap Administration considerou apropriado oferecer à Williams um ABA resolvendo a violação nos termos estabelecidos. Essa oferta foi aceita pela Williams."

De acordo com a FIA, a Williams também concordou em remediar a violação processual até 31 de maio de 2022 e "assumir os custos incorridos. A decisão pela ABA constitui decisão final resolvendo o assunto e não está sujeita a recurso", acrescentou o comunicado.

"O descumprimento pela Williams de quaisquer termos da ABA resultará em uma nova violação de procedimento nos termos dos Artigos 6.30 e 8.2 (f) do Regulamento Financeiro e terá encaminhamento automático à administração do limite de custos da FIA.

"Na data deste documento, a Williams, dentro do prazo especificado, corrigiu a Violação do Procedimento, pagou a Multa Financeira e arcou com os custos incorridos pela Administração do Limite de Custos em conformidade com a ABA."

Pérez REALMENTE briga por título? Verstappen fica ENCIUMADO na Red Bull? Horner tem desafio na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: