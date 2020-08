Envolvida indiretamente na questão do protesto da Renault contra a Racing Point na Fórmula 1, que questiona a legalidade do carro de 2020 da equipe britânica, a Mercedes finalmente se manifestou sobre o caso. Toto Wolff defendeu a equipe, parceira da montadora alemã.

Desde o GP da Estíria, segunda etapa da temporada, a Renault vem protocolando protestos contra a Racing Point alegando que a equipe viola o regulamento ao usar os mesmos dutos de freios da Mercedes de 2019, algo que é proibido pelas normas da categoria.

A audiência foi realizada ontem em Silverstone, e espera-se que o resultado saia na sexta-feira (07), antes do primeiro treino livre.

A Racing Point, que tem uma forte parceria com a Mercedes há alguns anos, é uma das equipes clientes da montadora, usando motor, câmbio e suspensões em seu carro. Mas o RP20, carro de 2020, deu um passo adiante nessa questão, com o modelo sendo basicamente uma cópia do W10, que a Mercedes usou em 2019. Por isso, o RP20 foi apelidado de Mercedes Rosa.

Após Alain Prost, diretor não-executivo da Renault, ter deixado implícito que a Mercedes pode ter parcela de culpa na história, ao afirmar que, para ter feito uma cópia tão perfeita, a Racing Point precisava de transferência de informação, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, se manifestou, criticando o protesto da equipe francesa.

"Eu posso entender que alguém protesta para ter algo esclarecido", disse Wolff ao jornal Osterreich. "A Renault diz que eles são a favor do princípio, mas, na verdade, eles são contra a Racing Point ter tantos pontos".

"Quem perder o protesto irá se opor. Então a coisa toda vai parar nos tribunais para ser esclarecida".

Wolff ainda defendeu a volta dos carros clientes à F1, algo que a Ferrari já havia sugerido durante a paralisação.

"Trata-se de uma pergunta básica: queremos permitir equipes clientes? As equipes grandes ganham um bom dinheiro e as menores têm um desempenho melhor, uma situação real em que todos saem ganhando".

Polêmica Racing Point, Silverstone e tudo o que você sempre quis saber de F1 com Rico Penteado

PODCAST: Qual é o tamanho da 'sorte' de Hamilton ao vencer com três rodas?