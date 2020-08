F1: Confira como está o grid de 2021 após a renovação de Bottas

Conforme antecipado pelo Motorsport.com, Valtteri Bottas segue na Mercedes até o fim da temporada 2021 da Fórmula 1. A equipe alemã confirmou a renovação com o finlandês nesta quinta-feira e preencheu mais uma lacuna no mercado de pilotos da F1.

Mas você conhece o cenário completo para o ano que vem? Sabe quais competidores já estão confirmados para a próxima temporada? É isso que o Motorsport.com mostra na tabela especial abaixo:

*Pérez tem contrato com a Aston Martin para o ano que vem, mas uma cláusula permite sua dispensa, o que pode ocorrer para que Sebastian Vettel seja contratado

Equipe Motor Pilotos confirmados Prováveis confirmações Mercedes Mercedes Valtteri Bottas (- 2021) Lewis Hamilton (-) Ferrari Ferrari Charles Leclerc (- 2024)

Carlos Sainz (2021 - 2022)

Red Bull Racing Honda Max Verstappen (- 2023) Alexander Albon

Pierre Gasly

Sebastian Vettel

McLaren Mercedes (em 2021) Daniel Ricciardo (2021 - ?) Lando Norris (- 2022) Renault Renault Esteban Ocon (- 2021+)

Fernando Alonso (2021 - 2022)

Aston Martin Mercedes *Sergio Pérez (- 2022) Lance Stroll (- 2021) *Sebastian Vettel AlphaTauri (antiga Toro Rosso) Honda Pierre Gasly (-)

Alexander Albon

Daniil Kvyat (-) Alfa Romeo Ferrari Kimi Räikkönen (-) Antonio Giovinazzi (-)

Robert Shwartzman

Callum Ilott Mick Schumacher

Sebastian Vettel

Sergio Pérez

Haas Ferrari Romain Grosjean (-) Kevin Magnussen (-)

Sergio Pérez

Williams Mercedes George Russell (- 2021) Nicholas Latifi (- 2021)

