Ainda sem vaga confirmada para a temporada 2022 da Fórmula 1, o futuro de Valtteri Bottas segue sendo uma peça chave do mercado de pilotos atual, enquanto luta para seguir na Mercedes mesmo com a crescente sombra de George Russell. E Toto Wolff, chefe da equipe alemã, afirmou que não vai deixar o finlandês desamparado caso ele não consiga ficar, garantindo que o ajudará a buscar uma nova casa.

Desde sua chegada, em 2017, Bottas tem assinado contratos de apenas um ano com a equipe alemã e, em 2021, parece a caminho de sua última temporada com a Mercedes. O finlandês parece finalmente se encontrar com o carro após um começo de ano de altos e baixos. Mas, do outro lado, ele tem uma competição forte, contra George Russell, que segue surpreendendo com a Williams.

Apesar de falar diversas vezes que está calmo sobre seu futuro, o momento de definição da segunda vaga da Mercedes se aproxima: Toto Wolff já deixou claro que quer bater o martelo sobre o companheiro de equipe de Lewis Hamilton durante a pausa de verão, que começa após o GP da Hungria, em duas semanas.

E mesmo que Bottas não siga na Mercedes, Wolff deixou claro que se sente na obrigação em ajudar seu piloto a encontrar uma nova casa na F1.

"Se surgir uma situação em que queremos dar oportunidade a outro piloto na Mercedes, isso não influenciaria meu relacionamento com Valtteri", disse Wolff ao jornal finlandês Ilta Sanomat. "Consideraria um dever ajudá-lo a encontrar um assento, porque ele merece um grande futuro".

O chefe da Mercedes lembra que Bottas não teve um trabalho nada fácil nos últimos cinco anos, já que divide a equipe com um dos maiores nomes da história da categoria e, pelo fato de ser um cara que trabalha pelo bem da equipe, aplaude o trabalho do finlandês.

"Valtteri tem sido o companheiro de equipe do melhor piloto da história da Fórmula 1. Nunca é fácil de brilhar sob esse tipo de circunstâncias. Ele vem fazendo um trabalho fantástico e é um grande piloto".

