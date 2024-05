A silly season da Fórmula 1 para a temporada de 2025 promete ser ainda mais quente do que já vem sendo. Nesta quarta-feira (15) foi anunciado que Alex Albon permanecerá na Williams após a renovação de um acordo plurianual com a equipe inglesa, o que significa que ele permanecerá no mesmo time quando os novos regulamentos de unidade de potência entrarem em vigor.

Albon era um nome especulado em outros times, mas acabou permanecendo na Williams. As principais dúvidas sobre o grid do próximo ano seguem sendo o futuro companheiro de George Russell na Mercedes, e se Max Verstappen formará dupla com um outro competidor que não Sergio Pérez.

Carlos Sainz ainda briga nessas duas frentes, com o seu nome também ligado à Audi, que recentemente oficializou a chegada de Nico Hulkenberg.

Vale lembrar que Alpine, Haas e RB são as equipes que ainda não têm sequer um piloto confirmado para 2025.

Pilotos com contrato para a temporada de 2025 da Fórmula 1

Equipe Pilotos Nº Piloto Alpine A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar 14 A Confirmar A Confirmar Ferrari 16 44 Haas A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar 27 Nico Hülkenberg A Confirmar A Confirmar McLaren 4 81 Mercedes 63 A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar 33 Max Verstappen A Confirmar A Confirmar 23 A Confirmar A Confirmar

