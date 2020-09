Massa relembra quando Schumi prejudicou Alonso de propósito na F1

Companheiro de Michael Schumacher na temporada 2006 da Fórmula 1, na Ferrari, o brasileiro Felipe Massa relembrou um episódio no qual o alemão deliberadamente prejudicou o espanhol Fernando Alonso, seu rival ao título e piloto da Renault.

Foi quando, na classificação para o GP de Mônaco, Schumacher 'estacionou' de propósito na curva Rascasse. Com isso, a sessão foi 'interrompida' e Alonso não pôde melhor sua marca a fim de brigar pela pole. No momento, Schumi tinha o melhor tempo da qualificação.

Michael Schumacher, Ferrari 248 F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

O alemão alegou que tinha sido apenas um erro, mas a justificativa não colou. Assim, os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) deletaram os tempos de volta do heptacampeão, que teve que largar em último em Monte Carlo. Alonso foi pole e venceu.

Agora, 14 anos depois, Massa falou sobre o episódio e relatou o envolvimento de Ross Brawn, então diretor técnico da Ferrari. "Nós tivemos uma reunião em equipe, falando sobre a classificação. Você tinha dois jogos de pneus para a classificação", disse à Sky Sports.

"Aí o Michael disse (em tom de preocupação): ‘É, mas se a gente for mais rápido logo de cara e tiver de esperar pelo segundo jogo…’. Então o Ross disse (brincando): ‘Talvez a gente possa criar uma bandeira amarela’. Eu disse: ‘Estamos falando na brincadeira?", seguiu Massa.

“E aconteceu exatamente daquela forma. O Michael aproveitou aquela coisa engraçada e usou para si mesmo. Eu me lembro de dizer que não acreditava que ele tinha feito isso. Ele fez, mas a única questão é que ele não podia dizer isso", ponderou o brasileiro.

"Demorou um ano para ele me falar que fez de propósito. Um ano. Eu disse para ele: ‘Como pôde você fazer isso?’. Mostra que todo mundo erra na vida, e isso certamente foi um erro”, completou o vice-campeão de 2008.

Brawn também confirmou a má fé de Schumacher no incidente: “O Michael tinha isso de vez quando, essas coisas para as quais não há explicação lógica. Ele tinha uma competitividade incrível, mas algumas vezes dava 'curto circuito'."

"É óbvio que você quer a pole em Mônaco, mas, naquela ocasião, com os pneus e as estratégias que tínhamos, não era necessário. Foi uma ação estúpida. Foi um desses erros que o Michael cometeu duas ou três vezes na carreira”, analisou o atual diretor esportivo da F1.

