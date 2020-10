O chefe da Mercedes, Toto Wolff, afirmou que Lance Stroll enfrenta um "estigma" injusto devido à riqueza de seu pai e é totalmente merecedor de seu lugar no grid da Fórmula 1. O canadense, que corre atualmente pela Racing Point, vive sua melhor temporada na F1, conquistando um pódio em Monza e sua melhor pontuação na categoria.

O canadense enfrentou muitas vezes em sua carreira devido ao papel de seu pai, Lawrence, que comprou a equipe Racing Point em 2018, antes da mudança de seu filho para lá.

A Racing Point reconheceu no início deste ano que o objetivo de Stroll com a equipe nunca esteve em dúvida, inclusive para 2021, durante sua tentativa bem-sucedida de contratar o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, que substituirá Sergio Pérez.

Stroll, no entanto, não é o único piloto a contar com o apoio de um pai rico. O piloto da Williams, Nicholas Latifi, subiu através das categorias com o apoio de seu pai, Michael Latifi, enquanto o piloto de F2 Nikita Mazepin foi vinculado a um assento na Haas para 2021, trazendo finanças de sua família.

Mas o chefe da Mercedes rejeitou a sugestão de que a F1 estava deixando de ser uma verdadeira meritocracia, dizendo que Stroll justificou totalmente seu lugar no grid.

"Diga-me um [piloto] nesta temporada que não esteja lá por mérito", disse Wolff. “Vamos olhar para Lance. E não sou tendencioso aqui, porque concordo que deveria ser uma meritocracia”.

"Ele ganhou a F4 Italiana, ganhou o europeu de F3, subiu ao pódio duas vezes e se classificou para a primeira fila em Monza na chuva. Eu não acho que podemos dizer apenas porque seu pai é um bilionário que ele não está aqui por mérito”.

“Eu acho que ele está realmente sofrendo com um estigma que simplesmente não é certo. Ele não pode fazer nada pelo fato de seu pai ser muito bem-sucedido. É ainda mais impressionante que um jovem com esse ambiente escolha o esporte mais competitivo ou um dos mais competitivos do mundo. Sinceramente, não há discussão”.

Wolff também defendeu as trajetórias de Latifi e Mazepin - ambos venceram corridas na F2 - e disse que havia muito menos pilotos pagantes na F1 em comparação com as eras anteriores.

"Nicholas venceu corridas na F2 e ainda não vimos do que ele é capaz, é sua primeira temporada", disse Wolff. “Mas ele não é alguém quando você olha para os anos de 10 anos atrás, eu nem me lembro dos caras, que chegaram na F1 sem ter vencido uma única corrida em uma competição competitiva de juniores”.

“Sobre o próximo ano, não vamos descreditar Nikita antes de vê-lo. Acho que Nikita tem sido um favorito regular agora na temporada de F2. Acho que ele ganhou algumas corridas, ou pelo menos ele estava competindo por algumas vitórias”.

“Acho que estamos no melhor estado possível. Tivemos muito mais pilotos que entraram só porque pagaram há cinco ou seis anos. Mas talvez eu tenha uma lembrança errada. Não quero citar ninguém, mas você sabe de quem estou falando”.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

TELEMETRIA: ‘Fico’ de Gasly, aniversário de Ecclestone e tudo sobre a F1 em Ímola com Rico Penteado

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?