É um mito popular que os pilotos de corrida são todos mega-ricos e desfrutam do tipo de estilo de vida que nós, meros mortais, mal podemos sonhar. Embora existam aqueles que giram nesses círculos, há um grande número que, embora esteja longe de viver no limiar da pobreza, passa a carreira com pouquíssima segurança no emprego e é forçado a lutar por cada centavo que consegue reunir.

Franco Colapinto, estreante na Williams em Monza, é um exemplo disso. Isso é especialmente verdadeiro para pilotos de fora da Europa, que são forçados a sair de casa ainda jovens e viajar para o velho continente, onde a grande maioria das oportunidades pode ser encontrada., estreante na Fórmula 1 pelaem Monza, é um exemplo disso.

Tendo saído da Argentina aos 14 anos, ele agora faz parte da Williams Driver Academy, ao lado de nomes como Zak O'Sullivan e Jamie Chadwick, com uma vitória na Fórmula 2 e um primeiro teste e agora um assento como titular da equipe britânica.

"Eu só vou [para casa] no Natal e no Ano Novo desde que tinha 14 anos e fui morar sozinho na Itália, e acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem ou não entendem sobre alguém da Argentina ou da América do Sul que vem [para a Europa]", disse Colapinto ao Motorsport.com.

"É muito difícil para nós quando você tem que vir tão jovem. É muito mais profissional aqui se você quiser entrar na Fórmula 1".

"Foi muito fácil para mim tomar essa decisão porque eu sabia o que queria fazer. Mas, para minha família, deixar-me sozinho para vir para um país onde eu não conhecia o idioma e ir para um lugar onde eu não tinha ideia de como as coisas eram, e ficar em uma fábrica, foi muito difícil para eles".

"Também é muito difícil para mim. Mas estou fazendo o que amo e estou tentando alcançar o que trabalhei por tanto tempo. Parece normal e a coisa certa a fazer. Mas sei que para a família é muito difícil".

A vitória inédita de Colapinto na F3 veio apenas em seu segundo fim de semana, quando ele recebeu a bandeirada na corrida de sprint de Imola em 2022 Foto de: Red Bull Content Pool

Parte do desafio invisível vem depois de sair do cockpit, pois, para a grande maioria dos pilotos, há muito mais dias difíceis do que positivos. Sem um ombro familiar para se apoiar nesses momentos, Colapinto admite um sentimento de solidão.

"Começamos a nos sentir mais normais", explica ele. "Mas quando você tem corridas ou resultados ruins, ou está com dificuldades em alguma parte do ano, é difícil porque você chega em casa e fica sozinho, enquanto os pilotos europeus têm voos de volta para casa e estão com a família".

"Acho que é muito mais fácil [para eles] em termos de apoio, e isso é algo com que temos dificuldade. É claro que agora estou muito mais maduro e cresci desde que vim para a Europa pela primeira vez. Mas, no início, foi difícil. Isso é o que realmente faz você crescer muito".

"Quando participei de Le Mans, aos 17 anos, foi uma experiência muito boa, mas, é claro, ir para o Endurance tão cedo faz você sentir que a Fórmula 1 está um pouco mais distante de repente."

Franco Colapinto

"É claro que, quando você vence, é sempre muito mais fácil porque todos estão do seu lado, tudo está indo bem e é quando você tem todos ao seu lado. O momento realmente difícil é quando nada vai tão bem e você não tem ninguém, ou não tem muita gente, para estar ao seu redor ou ao seu lado. É nesse momento que você realmente sente a necessidade da sua família".

Colapinto passou por categorias predominantemente de monopostos desde que conquistou o título da F4 espanhola em 2019, mas também competiu em carros esportivos. Ele foi um vencedor de corridas quando entrou na European Le Mans Series em 2021 e fez sua estreia nas 24 Horas de Le Mans no mesmo ano, quando terminou em sétimo lugar na LMP2 com um ORECA da Algarve Pro Racing inscrito sob a bandeira da G-Drive.

Além do argentino, apenas Juan Manuel Correa e Ritomo Miyata disputaram as 24 Horas de Le Mans no atual grid da F2, embora Kush Maini também tenha experiência no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) após uma participação única no Bahrein em 2021.

Colapinto também correu na Formula Regional European Series, que substituiu a Formula Renault Eurocup, e fez sua estreia na GT3 em um Audi dirigido pela WRT nas 24 Horas de Spa. Mas, embora Colapinto estivesse ampliando seus horizontes em diferentes séries, ele ficou preocupado por estar se desviando "do caminho da Fórmula 1".

Colapinto temia ter se desviado do caminho da F1 ao mudar brevemente para as corridas de resistência Foto de: Rainier Ehrhardt

"Meus gerentes ainda me colocavam em posição de lutar nos campeonatos, ganhar muita experiência e estar sempre cercado de pessoas com as quais eu poderia aprender bastante", diz ele sobre a agência Bullet Sports Management, dirigida pelo campeão do FIA GT Jamie Campbell-Walter. "Quando participei de Le Mans aos 17 anos, foi uma experiência muito boa, mas, é claro, ir para a resistência tão cedo faz você sentir que a Fórmula 1 está um pouco mais distante de repente".

"Quando comecei a correr na Fórmula 4, ganhei o campeonato. Mas depois disso, eu não tinha orçamento para mais nada e foi aí que meus gerentes me encontraram e começaram a trabalhar comigo para tentar encontrar patrocinadores e investidores para tentar financiar minha carreira.

"Eles se saíram muito bem, sem nenhum orçamento, ao encontrar pessoas da Europa no início. Conseguimos correr na Fórmula Renault e a MP também me apoiou muito e esteve no automobilismo comigo durante a maior parte da minha carreira, portanto, eles foram uma parte muito importante dessa jornada".

"Houve altos e baixos por causa do orçamento. Você chega em janeiro ou fevereiro e ainda não sabe se vai correr, e isso deixa tudo um pouco tenso e você fica ansioso para saber se vai correr ou não".

"Em algum momento, começa a parecer um pouco normal chegar em fevereiro e não saber onde vai correr ou com qual equipe. Mas isso não é normal."

Em janeiro de 2023, Colapinto realizou seu "sonho" de se afiliar a uma equipe de F1 quando se inscreveu na Williams Driver Academy, adicionando mais combustível ao seu desejo de garantir uma vaga na F1, agora realizado.

Como parte da Williams Driver Academy, Colapinto teve seu primeiro contato com as máquinas da F1 Foto de: Williams

Essas esperanças foram impulsionadas por sua primeira vitória na F2 na corrida sprint de Ímola, garantida com uma ousada ultrapassagem de Paul Aron na última volta, antes de terminar em quinto lugar na corrida seguinte. Com quatro resultados entre os cinco primeiros em seis corridas, Colapinto é um dos pilotos em forma na categoria.

Isso acontece apesar de um programa de testes limitado, já que os limites mais rígidos com os quais ele é forçado a trabalhar o limitam apenas às sessões oficiais, como o recente teste da F2 na Espanha.

O que torna esse fato ainda mais notável é que ele foi alcançado sem ter o orçamento necessário para terminar a temporada. Colapinto revela: "Estamos sofrendo com o orçamento para concluir a temporada da Fórmula 2 e estávamos sofrendo com o orçamento para concluir a temporada da Fórmula 3".

"Acho que a falta de preparação é o que ninguém vê e, do meu lado, minha preparação foi feita durante a temporada, o que dificultou as primeiras corridas e fez com que não parecesse um início de ano fantástico, mas eu ainda estava me preparando. Eu ainda estava consertando coisas em um fim de semana de corrida para o qual você só tem uma sessão de treinos de 45 minutos no site e só tem quatro ou cinco voltas de impulso antes de ir direto para a classificação".

"Hoje em dia, isso faz parte da minha vida e, para chegar onde quero, esse é o caminho, e estou muito feliz por isso." Franco Colapinto

Apesar, e possivelmente por causa, do caminho "difícil" que ele trilhou para subir na pirâmide do automobilismo, Colapinto está determinado a dar o passo final.

Voltando ao assunto de seus pais, ele conclui: "Vencer uma corrida na Fórmula 2, sei o quanto eles estão orgulhosos disso e eles têm assistido às corridas juntos na Argentina e têm me apoiado muito em todas as decisões que tomei.

"É claro que eles sentem muito a minha falta, mas isso faz parte da minha vida hoje em dia e, para chegar onde eu quero, esse é o caminho, e estou muito feliz por fazer isso e continuar fazendo pelo resto da minha vida", conclui.

Colapinto obteve sua primeira vitória na F2 na corrida de sprint de Imola Foto de: Williams

RAIO-X: Norris / McLaren VS Verstappen / RBR no DETALHE! Ferrari sob 'ATAQUE' e mais | Porsche e TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!